L'AST ha revocato il servizio ritenendo la sede non conforme. Dal 27 marzo sarà affidato alla Croce rossa di Porto Potenza

Emergenza sanitaria a Porto Recanati, la Croce rossa prenderà il posto della Croce gialla: “la sede non presenta ad oggi i requisiti necessari”. E’ scritto nero su bianco nella comunicazione che il commissario straordinario dell’Ast Antonio Draisci e il direttore del 118 Ermanno Zamponi hanno notificato ai responsabili delle due associazioni. Il servizio prenderà avvio a partire dal 27 marzo. All’origine della disposizione l’inadeguatezza della sede di Porto Recanati per l’emergenza sanitaria. Attualmente infatti la croce Gialla a Porto Recanati operava in una postazione messa a disposizione dell’Ast dal Comune dai tempi dell’emergenza Covid, ma non è conforme ai requisiti richiesti dall’azienda sanitaria e pertanto oggi è arrivata la comunicazione dei vertici che non intendono più disporne trasferendo il servizio temporaneamente alla croce rossa di Porto Potenza picena che dispone della sede autorizzata e accreditata. Non si tratta tuttavia di una decisione irrevocabile: nella disposizione si precisa infatti che la decisione potrà essere revisionata appena la Croce Gialla disporrà di una sede adeguata ai requisiti previsti dalla normativa.

(l. b.)