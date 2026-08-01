Sessanta coristi sul palco alle prese con i grandi successi della musica italiana degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. È stata una serata di grande partecipazione quella andata in scena ieri al Teatro Rossini per il 23esimo Concerto d’estate del coro polifonico Jubilate Città di Civitanova e di Porto Sant’Elpidio.

Il pubblico ha seguito con entusiasmo un repertorio tutto dedicato alla musica leggera italiana, applaudendo in particolare i brani più conosciuti come Acqua azzurra, acqua chiara, Maledetta primavera e I migliori anni, tra i momenti più riusciti della serata. Molto apprezzate anche le esibizioni dei solisti: i soprani Martina Alberti, Giulia Tonova e Carla Tartufoli, i tenori Sandro Cipolletta e Nicola Pantanetti e il baritono Marco Silla.

A rappresentare l’amministrazione comunale era presente il vice sindaco Claudio Morresi che ha ringraziato il coro Jubilate, che ha così festeggiato sul palco i suoi trent’anni di attività, per il costante impegno culturale sul territorio. Presente anche Agnese Biritognolo per il consiglio di amministrazione dell’Azienda Teatri.

Uno dei momenti più emozionanti è arrivato quando è salito sul palco don Paolo Bascioni, 89 anni, storico insegnante di italiano all’istituto tecnico commerciale di Civitanova Alta. Coristi e pubblico gli hanno dedicato a sorpresa un corale “Tanti auguri”, trasformando il concerto in un affettuoso omaggio fuori programma. A guidare la serata è stata il maestro Isabella Lupi, direttore e presidente del coro polifonico Jubilate, vera anima organizzativa e artistica dell’evento, mentre l’accompagnamento pianistico è stato affidato al maestro Sauro Argalia. Presentatore d’eccezione per eleganza e classe il presidente dell’associazione nazionale carabinieri Roberto Ciccola.