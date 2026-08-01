Il Jubilate incanta il Rossini:
sul palco anche Don Paolo Bascioni
CIVITANOVA - Sessanta coristi per il Concerto d’estate che ha festeggiato il trentennale dell’associazione. Emozione per l’omaggio all'amatissimo sacerdote ed ex docente che ha compiuto 89 anni
Sessanta coristi sul palco alle prese con i grandi successi della musica italiana degli anni Settanta, Ottanta e Novanta. È stata una serata di grande partecipazione quella andata in scena ieri al Teatro Rossini per il 23esimo Concerto d’estate del coro polifonico Jubilate Città di Civitanova e di Porto Sant’Elpidio.
Il pubblico ha seguito con entusiasmo un repertorio tutto dedicato alla musica leggera italiana, applaudendo in particolare i brani più conosciuti come Acqua azzurra, acqua chiara, Maledetta primavera e I migliori anni, tra i momenti più riusciti della serata. Molto apprezzate anche le esibizioni dei solisti: i soprani Martina Alberti, Giulia Tonova e Carla Tartufoli, i tenori Sandro Cipolletta e Nicola Pantanetti e il baritono Marco Silla.
A rappresentare l’amministrazione comunale era presente il vice sindaco Claudio Morresi che ha ringraziato il coro Jubilate, che ha così festeggiato sul palco i suoi trent’anni di attività, per il costante impegno culturale sul territorio. Presente anche Agnese Biritognolo per il consiglio di amministrazione dell’Azienda Teatri.
Uno dei momenti più emozionanti è arrivato quando è salito sul palco don Paolo Bascioni, 89 anni, storico insegnante di italiano all’istituto tecnico commerciale di Civitanova Alta. Coristi e pubblico gli hanno dedicato a sorpresa un corale “Tanti auguri”, trasformando il concerto in un affettuoso omaggio fuori programma. A guidare la serata è stata il maestro Isabella Lupi, direttore e presidente del coro polifonico Jubilate, vera anima organizzativa e artistica dell’evento, mentre l’accompagnamento pianistico è stato affidato al maestro Sauro Argalia. Presentatore d’eccezione per eleganza e classe il presidente dell’associazione nazionale carabinieri Roberto Ciccola.