Messa in sicurezza delle strade,
il Mit mette sul piatto un milione
FONDI - Sono destinati ai piccoli comuni delle Marche. In provincia sorridono Sarnano, Cessapalombo, Montelupone, Monte San Martino, Esanatoglia e Gagliole
Sul piatto il Mit ha messo 1,4 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade. Fondi destinati ai piccoli comuni delle Marche che arrivano dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
Per quanto riguarda il Maceratese, il finanziamento nell’ambito dello scorrimento della graduatoria 2025 del “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni” è destinato ai comuni di Sarnano, Cessapalombo, Montelupone, Monte San Martino, Esanatoglia e Gagliole.
I fondi sono destinati a interventi, di importo massimo pari a 150mila euro, per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade nei comuni con popolazione fino a 5mila abitanti. Compresi nel finanziamento anche i comuni di Fratte Rosa, Castelbellino e Acqualagna.
«Si tratta di risorse che permetteranno a queste amministrazioni di intervenire su strade più sicure – commenta l’onorevole Giorgia Latini, segretario regionale della Lega -. un obiettivo che il ministro Salvini persegue con convinzione anche in un contesto internazionale reso complesso dall’aumento dei prezzi delle materie prime. La sicurezza stradale è un percorso virtuoso che la Lega, con Salvini al ministero delle infrastrutture, sta portando avanti con determinazione in tutta Italia, e le Marche ne sono un esempio».
Latini fa sapere che «nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per l’anno 2026, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, che consentirà ai piccoli comuni che non hanno finora beneficiato di alcun finanziamento di presentare apposita istanza».