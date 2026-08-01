Sul piatto il Mit ha messo 1,4 milioni di euro per la messa in sicurezza delle strade. Fondi destinati ai piccoli comuni delle Marche che arrivano dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto riguarda il Maceratese, il finanziamento nell’ambito dello scorrimento della graduatoria 2025 del “Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni” è destinato ai comuni di Sarnano, Cessapalombo, Montelupone, Monte San Martino, Esanatoglia e Gagliole.

I fondi sono destinati a interventi, di importo massimo pari a 150mila euro, per la messa in sicurezza e la manutenzione delle strade nei comuni con popolazione fino a 5mila abitanti. Compresi nel finanziamento anche i comuni di Fratte Rosa, Castelbellino e Acqualagna.

«Si tratta di risorse che permetteranno a queste amministrazioni di intervenire su strade più sicure – commenta l’onorevole Giorgia Latini, segretario regionale della Lega -. un obiettivo che il ministro Salvini persegue con convinzione anche in un contesto internazionale reso complesso dall’aumento dei prezzi delle materie prime. La sicurezza stradale è un percorso virtuoso che la Lega, con Salvini al ministero delle infrastrutture, sta portando avanti con determinazione in tutta Italia, e le Marche ne sono un esempio».

Latini fa sapere che «nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando per l’anno 2026, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, che consentirà ai piccoli comuni che non hanno finora beneficiato di alcun finanziamento di presentare apposita istanza».