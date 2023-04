MACERATA - Nel mirino dell'azienda sanitaria guidata da Draisci la realizzazione di nuove sedi nel capoluogo e a Civitanova. Designati anche i componenti del collegio sindacale

Si parte dallo shopping immobiliare per arrivare al collegio sindacale senza dimenticare un tema purtroppo ricorrente, le uscite dei medici. L’Ast, guidata dal commissario straordinario Antonio Draisci, ha pubblicato l’avviso a manifestare interesse, per l’acquisto di due immobili – uno a Macerata ed uno a Civitanova – da destinare a sedi del Dipartimento di Prevenzione che svolgono attività in materia di ambiente e di salute: spesa massima totale prevista di poco meno di un milione di euro, nel dettaglia si prevede una spesa massima di 512mila per la sede di Macerata e 480mila per quella di Civitanova. A Macerata l’Ast cerca una superficie netta tra i 400 e i 450 mq, a Civitanova tra i 300 e i 350. L’immobile deve consentire la sistemazione di 10 studi medici/ambulatori (8 a Civitanova), una sala di attesa, una sala riunioni, un archivio, tre depositi, due locali spogliatoio e tre servizi igienici di cui uno per disabili.

Designati i componenti del collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria Territoriale: sono il commercialista maceratese Stefano Fata, designato dal Ministro della Salute; la dirigente Paola Bruno, designata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e il commercialista civitanovese Giuseppe Beruschi designato dal presidente della Regione Marche. Poi arrivano le determine legate alle risorse umane. L’albo pretorio contiene le dimissioni del dottor Ludovico Giulio Benedetto Biardi che era ancora in prova ed era stato assunto dal servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione . Poi ci sono le dimissioni presentate da Lucia Mariotti, titolare di un incarico provvisorio di assistenza primaria a San Ginesio ed infine di Maurizio Trippetta, medico di assistenza primaria con sede dell’ambulatorio a Mogliano.

(L. Pat.)