MACERATA - Ecco le nuove assunzioni. Il commissario straordinario dell'Ast Antonio Draisci ha intanto firmato una determina per delegare, in sua assenza, le funzioni alla subcommissaria Daniela Corsi

di Luca Patrassi

Se lo si è fatto per un reparto come il Pronto Soccorso di Torrette, figurarsi se non lo si faceva anche per il meno impattante bando di selezione del direttore della farmacia ospedaliera di Macerata. Così oggi, all’albo pretorio della azienda sanitaria territoriale di Macerata, è apparsa una determina firmata dal commissario straordinario dell’Ast Macerata Antonio Draisci che revoca la determina del giugno 2022 di indizione dell’avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di Farmacia ospedaliera. Il bando è stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Marche del 4 agosto 2022 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 6 settembre. Entro la data di scadenza delle domande – lo scorso sei ottobre – erano pervenute cinque domande di partecipazione. Poi più nulla, fino ad oggi.

Così l’Ast motiva i mesi trascorsi: «L’iter di espletamento della procedura in oggetto, come di altre già bandite, è rimasto sospeso nelle more del riassetto organizzativo del Servizio sanitario regionale delle Marche ad opera della legge regionale 8 agosto 2022 che ha comportato, tra i provvedimenti di maggior impatto, l’istituzione, in luogo delle ex Aree Vaste delle Aziende Sanitarie Territoriali dotate di autonomia organizzativa e gestionale. E’ stato pertanto necessario provvedere a dotare l’azienda di un regolamento interno per l’espletamento delle procedure di affidamento degli incarichi di struttura complessa uniformato al nuovo assetto istituzionale ed alle nuove normative a livello nazionale nel frattempo intervenute Dette modifiche ed integrazioni riguardano infatti la composizione delle Commissioni di valutazione nonché i criteri per il sorteggio dei componenti delle stesse, il rispetto della parità di genere, gli esiti delle selezioni, il conferimento dell’incarico ed infine i casi in cui è possibile procedere allo scorrimento della graduatoria». La conclusione: «La procedura per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della Farmacia Ospedaliera indetta il 27 giugno 2022, quindi in data antecedente l’entrata in vigore della legge 118/2022, è stata pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale il 6 settembre 2022, quindi in data successiva all’entrata in vigore della suddetta legge; pertanto, ai sensi delle linee guida regionali deve essere revocata e nuovamente bandita». Quindi procedura annullata e nuovo bando, a poco meno di un anno di distanza dalla prima determina.

Dicevano, e lasciavano scritto, i latini che il tempo fugge via inesorabilmente. Passano i mesi, gli anni, un tempo enorme in sanità. A proposito del tempo che passa sarebbe interessante sapere come è la situazione in Anatomia Patologica dove pure mesi fa si erano assicurati interventi di ripristino di un organico decente e lo smaltimento di analisi risalenti a sei-sette mesi fa. Certo che un conto è rifare un bando di concorso, che pure suscita qualche problema, un altro è dare il referto di analisi sei mesi dopo il prelievo con tutti i rischi annessi per il paziente.

Poi c’è una determina, sempre del commissario straordinario dell’Ast Antonio Draisci, per l’assunzione a tempo indeterminato nel profilo di dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia di tre specialiste utilmente inserite nella graduatoria del concorso chiuso nel febbraio scorso dall’azienda di Torrette: sono Chiara Taccaliti, Anna Chiara Boschi e Chiara Marconi.

Infine, in caso di sua assenza, il commissario Draisci ha delegato a svolgere le sue funzioni la sub-commissaria sanitaria Daniela Corsi e nel caso di assenza dei due citati il delegato sarà l’altro sub-commissario Milco Coacci.