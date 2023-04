MOGLIANO - Il medico dal 31 marzo ha cessato l'attività professionale, i pazienti sono stati trasferiti automaticamente dall'Ast

Il medico Emi Biondi prende il posto di Maurizio Trippetta, medico di base a Mogliano, andato in pensione. Lo fa sapere l’Azienda sanitaria territoriale di Macerata. «In seguito al pensionamento di Maurizio Trippetta, che ha cessato la propria attività il 31 marzo, è stato sostituito dalla dottoressa Emi Biondi, che continuerà la propria attività nel distretto di Mogliano, in piazzale San Michele 1». Di seguito l’orario di apertura dell’ambulatorio: lunedì e giovedì dalle 10,30 alle 12,30, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 alle 18,30, con reperibilità telefonica il sabato dalle 8 alle 10.

L’Ast ha già provveduto al passaggio in automatico degli assistiti dal dottor Trippetta alla dottoressa Biondi, «evitando all’utenza di recarsi nei relativi sportelli – prosegue la nota -. Qualora però l’assistito volesse scegliere un altro medico, potrà recarsi negli uffici anagrafe territorialmente competenti dell’Ast di Macerata per effettuare il cambio».

L’Azienda sanitaria territoriale ha già inviato le comunicazioni agli interessati fornendo tutte le indicazioni necessarie, «ma purtroppo dobbiamo constatare che ad alcuni la lettera non è ancora pervenuta, nonostante il cambio in automatico sia stato già effettuato – conclude -. L’ Ast di Macerata sente il dovere di ringraziare il dottor Maurizio Trippetta per l’ottimo lavoro svolto, con dedizione e professionalità».