MACERATA - La manutenzione dell'area che insiste su via Pancalducci appare carente, forse nella speranza che presto avverrà il trasferimento nella nuova struttura della Pieve

A guardare la foto – ospedale, lato via Pancalducci di fronte all’obitorio – sembra quasi che chi di dovere sia intervenuto subito transennando l’area e comunque evidenziando la situazione di pericolo derivante dalla caduta di pezzi della soprastante balaustra di cemento. Ad osservare la foto si notano altri dettagli, come quello legato al fatto che di pezzi ne mancano diversi alla balaustra che mostra i segni del tempo, quasi quasi dei secoli trascorsi. Se poi ad osservare la scena è uno che frequenta la zona per lavoro o come utente, allora sa anche che il nastro rosso non è stato messo per i pezzi di cemento in caduta libera ma semplicemente per impedire il parcheggio selvaggio sulla strada secondaria sottostante che da via Pancalducci consente l’ingresso in ospedale. Il nastro e i segnali erano stati messi, ai tempi del Covid, per evitare che le auto in sosta bloccassero il transito dei veicoli di emergenza, ambulanze comprese. Ospedale, 2023. Gli anni passano, i secoli pure e a quella balaustra- probabilmente – nessuno ha messo mano nei tempi moderni. Così i pezzi cadono, come si vede dai varchi tra una colonnina e l’altra. Vero è che è il “vecchio” ospedale e che presto, un lunedì di questi prossimi, arriverà il nuovo ospedale, ma è anche vero che i luoghi della memoria andrebbero conservati cercando di evitare situazioni di pericolo visto che quella parte di ospedale è ancora discretamente frequentata dai cittadini.

(L. Pat.)