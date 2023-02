MACERATA - Gli assessori di Fratelli d'Italia Paolo Renna e Francesca D'Alessandro hanno manifestato la loro contrarietà ad approvare a giochi fatti il patrocinio all’iniziativa di sabato. Durante la seduta di questa sera c'è anche stato un collegamento in viva voce del capogruppo Pierfrancesco Castiglioni che ha censurato l'evento. Alla fine la delibera non è stata discussa

di Luca Patrassi

Tensione stasera in giunta e punto all’ordine del giorno saltato, dopo che alcuni assessori avevano espresso contrarietà ed altri erano già usciti. L’annuncio era stato dato dallo stesso Comune di Macerata nell’ambito di un comunicato di presentazione delle iniziative per celebrare “Il giorno del ricordo”: «Sabato, alle 11, in collaborazione con l’Istituto storico di Macerata, il racconto, a opera del narratore Simone Maretti, de “Il rogo nel porto” di Boris Pahor, scrittore sloveno di cittadinanza italiana. Si tratta di una raccolta che racchiude in sé tutti i temi e i motivi ispiratori cari all’autore, restituendo al lettore aspetti della storia contemporanea del nostro paese e dimenticati o colpevolmente rimossi: le vicissitudini della comunità slovena sotto il fascismo, la difesa di un’identità culturale brutalmente minacciata, la violenza che investe umiliati e offesi, e annuncia l’orrore delle deportazioni nei campi di sterminio. Sullo sfondo Trieste, città di confine, i cui paesaggi e colori sono rievocati con un lirismo visionario intriso di potenti mnetafore. L’evento online, sarà presentato dal docente universitario Edoardo Bressan ed è rivolto agli insegnanti, studenti e cittadinanza».

Nel pomeriggio la giunta (a comunicati già diramati dall’ente locale e manifesti già affissi con il logo dell’ente) avrebbe dovuto deliberare il patrocinio all’iniziativa, delibera proposta dall’assessora Katiuscia Cassetta. Gli assessori di Fratelli d’Italia Paolo Renna e Francesca D’Alessandro hanno manifestato la loro contrarietà mentre altri assessori (Sacchi e Caldarelli) sono usciti per altri appuntamenti: ad un certo punto della seduta di giunta si è anche materializzato, per il tramite di una telefonata messa da qualcuno in viva voce , il pensiero ad alta intensità di decibel del capogruppo di Fdi Pierfrancesco Castiglioni per ribadire che «non si potevano patrocinare, nella giornata dedicata ai martiri delle foibe, iniziative negazioniste o tendenti a confondere gli ambiti». Insomma alla fine la giunta si è chiusa senza arrivare a discutere (e a approvare) la concessione del patrocinio all’iniziativa di sabato.