MACERATA - Il maestro Carlo Riccitelli: «Consentirebbe ai nostri giovanissimi iscritti di fare allenamento, in particolare nei mesi estivi, senza sobbarcarsi trasferte infinite sui ghiacciai alpini e relative spese». Critica però il mancato coinvolgimento da parte dell'amministrazione comunale della storica società sportiva che presiede e la cui fondazione risale al 1946

di Luca Patrassi

Se ne parla da circa due anni, ma ancora nessuno – nemmeno in giunta – è in grado di dire con sicurezza cosa (e se) si realizzerà. La pista da sci in sintetico che dovrebbe essere realizzata a Fontescodella – con una serie di altri investimenti per una spesa prevista di circa 15 milioni finanziati con i fondi del Pnrr – resta comunque al centro del dibattito. Si era partiti con l’affidamento di un incarico per la progettazione preliminare a una azienda bergamasca, la Neve Plast, leader nel settore e nota anche per aver realizzato la pista sintetica da sci sulla sommità del depuratore di Copenaghen. Di recente è stato affidato un incarico professionale per definire la progettazione della pista e di due campi da padel e per arrivare all’appalto integrato. Quanto ai dettagli tecnici si brancola ancora nel buio, bisognerà attendere la progettazione e verificare appunto i contenuti: di sicuro sarà un impianto che si propone di essere attrattivo per i più piccoli che si vorranno avvicinare alla pratica dello sci e (forse, la lunghezza della pista sembra ridursi con il passare del tempo e il crescere delle polemiche) per i più esperti che avranno la possibilità di allenarsi senza arrivare in montagna.

L’idea era stata lanciata in Consiglio comunale dal consigliere del Partito democratico Andrea Perticarari ed aveva trovato il sostegno del sindaco Sandro Parcaroli. Tante anche le critiche all’iniziativa, compresa una raccolta firme. La pista da sci alla stregua della proverbiale Cattedrale nel deserto? Non la pensa così il maestro di sci e presidente dell’unico sci club attivo in città, lo Sci Cai Macerata, Carlo Riccitelli: «La pista da sci penso sia uno strumento utilissimo per una serie di motivi: consente ai nostri giovanissimi iscritti di fare allenamento, in particolare nei mesi estivi, senza sobbarcarsi trasferte infinite sui ghiacciai alpini e relative spese, è uno strumento utile anche per diffondere la pratica dello sci, può rivelarsi anche un motivo in più di attrazione turistica per la città oltre a richiamare tutti gli sci club delle Marche e regioni limitrofe».

Tutto bene, ma Riccitelli un elemento di perplessità vuole sollevarlo: «Lo Sci Cai è l’unico club in città che si occupa di sport invernali: bene, parte un progetto di realizzazione di una pista da sci e nessuno ci contatta per avere un suggerimento, una indicazione, una proposta, nemmeno per rilevare il nostro punto di vista, quello di una associazione sportiva pluricampione regionale, presente in città sin dal lontano 1946».