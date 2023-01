MACERATA - La segretaria cittadina del Pd evidenzia anche la contraddizione della scelta visto che dall'altra parte si aumentano le tariffe dei servizi come i parcheggi

L’aumento delle indennità dei carica ai sindaci ed agli amministratori comunali fa discutere animatamente in questo avvio di anno. Ad accendere la miccia è la segretaria del circolo cittadino e consigliera comunale Democrat Ninfa Contigiani che mette nel mirino nel particolare l’esecutivo del capoluogo guidato dal primo cittadino Sandro Parcaroli. «Aumenta sostanziosamente il costo di questa Giunta per i cittadini. Le indennità volano, infatti, mensilmente il sindaco passa a 6580 euro , la vice-sindaco a quasi 5000 euro, poco meno di 4000 euro gli altri assessori, sui 1600 euro per il Presidente del Consiglio. Gli assessori in questa amministrazione sono stati aumentati e portati da 7 che erano ad 8, dunque il conto mensile porta ad una spesa di circa 45.000 euro». Non si tratta, evidentemente, di un incremento ad personam deciso dagli interessati. Spiega l’esponente Dem: « Certo, l’aumento è un adeguamento previsto dal governo con la legge di bilancio 2022, ma gli amministratori maceratesi attuali si sono accomodati perché – per amore di precisione – va detto che intanto l’aumento è progressivo dal 2022 al 2024 con i fondi statali, ma poi a regime, dal 2024 chi sa come andrà? toccherà ai maceratesi? Non è vero, peraltro, come hanno già cercato di dire che non si poteva rifiutare l’aumento perché in altre città (in Campania, come in Liguria) in passato lo hanno rifiutato o comunque restituito e la Corte dei Conti ha sancito che il titolare della funzione può rinunciare». Contigiani porta ad esempio l’operato della ex giunta comunale a guida centrosinistra: «Non a caso infatti l’amministrazione Carancini non solo aveva le indennità sotto il massimo e un assessore in meno, ma se le è abbassate per due volte». L’attacco finale alla giunta Parcaroli: «Direi che mentre si chiedono ai cittadini aumenti da ogni parte – a partire da parcheggi e abbonamenti – fa fare qualche brutto pensiero questo adeguarsi».