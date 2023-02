MACERATA - Il candidato alla segreteria, sconfitto sabato per un voto da Aldo Alessandrini, parla di «garbo istituzionale». Il successore naturale è Andrea Blarasin, salvo altre sorprese

di Luca Patrassi

Claudio Carbonari si è dimesso da capogruppo comunale della Lega: l’avvocato maceratese, esponente del partito di Salvini, lo ha comunicato ai consiglieri comunali e ai vertici del partito. La comunicazione è arrivata subito dopo l’elezione del nuovo segretario cittadino della Lega (Carbonari era candidato assieme ad Aldo Alessandrini risultato poi eletto per una sola preferenza di scarto) e la tempistica aveva fatto pensare a un collegamento con il congresso della sezione del capoluogo.

Carbonari respinge una simile lettura delle sue dimissioni da capogruppo e precisa contesto e contenuti dell’iniziativa: «Le dimissioni sono arrivate oggi semplicemente per il fatto che c’era un accordo di metà legislatura in tal senso e siamo arrivati a scadenza. Ho presentato le mie dimissioni per garbo istituzionale, a maggior ragione oggi che c’è il nuovo segretario cittadino della Lega mentre prima era una struttura commissariale, si tratta del mantenimento degli impegni presi, ho rimesso il mandato con l’obiettivo di far crescere altre figure».

Il vice capogruppo comunale è il consigliere Andrea Blarasin, dovrebbe essere lui a ricevere il testimone, il condizionale è d’obbligo visto che c’è sempre un voto da esprimere e a scegliere saranno i consiglieri comunali. Blarasin è il successore designato, ma bisogna vedere se anche in questo caso ci saranno sorprese, dopo quelle già viste in sede di congresso cittadino.