MACERATA - Nel decreto ministeriale il progetto del Comune sembra scomparso, assente sia nella graduatoria di quelli ammessi al finanziamento che di quelli esclusi. Interrogazione del capogruppo Pd Narciso Ricotta

di Luca Patrassi

Per ora c’è un dato di fatto incontrovertibile: il Ministero ha pubblicato la graduatoria del bando per l’accesso ai fondi del Pnrr per il settore agroalimentare e tra i progetti finanziati non c’è quello – annunciato mesi fa dal Comune di Macerata – per la riqualificazione del centro ortofrutticolo di Piediripa. Non solo il progetto del Comune di Macerata non è stato ammesso al finanziamento, non figura nemmeno tra i progetti esclusi.

Particolare, quello dell’assenza tra i finanziati e gli esclusi, che fa sorgere un legittimo dubbio. In attesa di chiarimenti ufficiali a cura dell’amministrazione comunale, si registra una interrogazione presentata dal capogruppo del Partito Democratico Narciso Ricotta che così si rivolge al sindaco Sandro Parcaroli e al presidente del Consiglio comunale: «Premesso che la giunta comunale con delibera numero 420 del 29 novembre 2022 decideva di partecipare al bando Pnrr Missione 2 “ Rivoluzione verde e transizione ecologica” componente C1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile” Investimento 2.1 “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” di cui al decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 5 agosto 2022 e dell’avviso pubblico del 19 ottobre 2022; che il progetto presentato era relativo alla riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Piediripa con un costo preventivato di 8 milioni 705mila euro ed un finanziamento richiesto di 6 milioni 350mila euro; che il 9 gennaio 2023 è stata pubblicata la graduatoria dei mercati all’ingrosso che possono accedere ai fondi del Pnrr; che sono stati finanziati ben 32 progetti per complessivi 150 milioni disponibili; che ,purtroppo, tra i progetti ammessi al finanziamento non risulta quello deliberato dalla Giunta comunale di Macerata, tutto ciò premesso, si chiede all’Amministrazione comunale se il progetto sia stato presentato e comunque come intenda dare attuazione alle linee programmatiche di mandato che prevedono che l’Amministrazione si impegnerà a sostenere il settore degli agricoltori “procedendo in particolare alla riqualificazione e rivalorizzazione del mercato ortofrutticolo».

Peraltro il prossimo 25 gennaio è in calendario l’asta giudiziaria per la vendita di un’area legata al centro ortofrutticolo di Piediripa: insomma sarà il caso di chiarire cosa sta accadendo.