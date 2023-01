MACERATA - Formazione compatta quella che si è presentata all'incontro di ieri sera negli spazi del ristorante Vere Italie in centro storico, tra i presenti anche l'assessore regionale Filippo Saltamartini e la senatrice ascolana Giorgia Latini. Ufficialmente la crisi e i malumori della maggioranza sono rimasti fuori dal summit

di Luca Patrassi

Il centrodestra si ritrova e fa il punto sull’attività svolta e sui progetti da portare a termine nei prossimi anni, prima dell’appuntamento elettorale. Cornice il chiostro del ristorante Vere Italie, ieri sera si sono trovati i vertici dei partiti di maggioranza e gli amministratori, dal governatore della Regione Marche Francesco Acquaroli al sindaco di Macerata Sandro Parcaroli passando per la senatrice ascolana, eletta a Macerata, Giorgia Latini e l’assessore regionale alle Sanità Filippo Saltamartini. Toni propositivi, nessuno spazio lasciato ai retroscena. Il governatore della Regione ha sottolineato gli investimenti fatti nel capoluogo dalla filiera di governo del centrodestra (Comune, Provincia, Regione, Governo) che hanno portato finanziamenti mai visti prima, dai cento milioni per l’intervalliva alle decine di milioni per la riqualificazione urbana, il sottopasso ferroviario e il centro fiere. Opere che – è stato osservato- contribuiranno allo sviluppo economico e sociale del territorio. Confermata la volontà di presentare a breve termine il cronoprogramma per la realizzazione del nuovo ospedale alla Pieve. Sguardo al futuro, interventi rivolti a motivare la coalizione.

Ad illustrare il lavoro svolto sono stati gli amministratori e i politici citati (appunto Acquaroli, Parcaroli, Saltamartini e Latini) mentre in platea sedeva quasi compatto l’intero centrodestra cittadino e provinciale. C’erano, tra gli altri – il coordinatore provinciale della Lega Luca Buldorini, gli assessori comunali al completo, il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Pierfrancesco Castiglioni, quello della Lega Aldo Alessandrini. Una trentina i presenti. Per gli amanti della telenovela legata alla giunta comunale, l’unico aggiornamento è legato alla posizione ribadita dal sindaco: «non si cambia nulla». Infine una sottolineatura, ad evitare strumentalizzazioni politiche: gli amministratori hanno tenuto a sottolineare come non si sia trattato di una riunione convocata per discutere di eventuali conflitti maceratesi ma di un appuntamento che sarà ripetuto nel tempo, non solo a Macerata ma anche nei Comuni maggiori del territorio