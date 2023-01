MACERATA - Delibera appena approvata dall'amministrazione a guida Parcaroli, assegnate ad interim anche le deleghe al Welfare e alla Cultura che erano di Gianluca Puliti andato in pensione a fine anno

Simone Ciattaglia, cingolano di 51 anni, è il nuovo vicesegretario generale del Comune di Macerata. A deliberarlo la giunta comunale con una votazione unanime: il ruolo di vicesegretario sarà svolto per linea dura del mandato amministrativo dell’esecutivo a guida Parcaroli mentre ad interim a Ciattaglia sono anche state affidate le deleghe dei settori Welfare e Cultura che fino al 31 dicembre scorso erano del dirigente Gianluca Puliti andato in pensione a fine anno ed ancora da sostituire.

Mentre per la sostituzione di Puliti circolano diverse voci e correnti di pensiero, per quella di Ciattaglia c’è appunto la delibera di giunta. Ciattaglia è il dirigente dei Servizi Finanziari del Comune di Macerata, città delle Marche, servizio che fa riferimento all’assessore al bilancio Oriana Piccioni. Ciattaglia è un dirigente del Comune di Macerata dal 2014, anno in cui si dimise dalla Provincia di Macerata, allora guida dal presidente Antonio Pettinari, dove pure rivestiva un ruolo direttivo nel settore delle Risorse Umane.

(L. Pat.)