MACERATA - La protesta su durata e gestione del restyling: «L'illuminazione della via è drasticamente diminuita; la segnaletica non c'è, i passaggi pedonali non ci sono e tu rischi di essere messo sotto un'auto che passa se stai attraversando o di investire qualcuno se sei alla guida, con estrema facilità». LE FOTO

«Via Spalato dimenticata da Dio e dagli uomini e sicuramente dimenticata dalla Giunta in carica, la peggiore che io abbia mai visto alla mia età non più tenera». Inizia così lo sfogo di un residente, Bruno Pallotta, che mette nel mirino i lavori, o meglio i tempi e la gestione dei lavori di restyling di una delle vie più trafficate di Macerata.

«Ricordo gli anni ’50 – continua il residente – strade non asfaltate e luce davvero scarsa nei rioni. Ecco, via Spalato mi sta ricordando quegli anni. La differenza è che l’impresa ha rifatto l’asfalto in tempi biblici e creando difficoltà agli abitanti davvero esagerate. Ora ci sono i cartelli che indicano di prestare attenzione per il rifacimento della segnaletica, ma la segnaletica non c’è. L’illuminazione della via è drasticamente diminuita (chissà perché); la segnaletica non c’è, i passaggi pedonali non ci sono e tu rischi di essere messo sotto un’auto che passa se stai attraversando (o di investire qualcuno se sei alla guida), con estrema facilità. Ma c’è una Giunta in carica?

Chi ci amministra gira in città o per lo meno si interessa un po’ della vita di tutti i giorni o no? Per ora – come abitante di via Spalato ho tanti problemi, ma mi godo il dolce ricordo della mia infanzia, quando l’asfalto non c’era e i lampioni li gestiva l’Enel».

(foto di Fabio Falcioni)