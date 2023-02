MACERATA - Ultimo passaggio burocratico prima dell'avvio dei lavori che sono stati programmati per la prossima estate

Ultimo atto burocratico prima dell’avvio delle ruspe, operazione e attesa in città da una cinquantina di anni: l’affidamento di un incarico professionale da 70mila euro per la verifica preventiva del progetto esecutivo per la realizzazione del sottopasso ferroviario di via Roma. L’incarico è stato assegnato, per il tramite di una determina appena pubblicata all’Albo pretorio, dal dirigente dei Servizi tecnici del Comune alla Fima Engeneering di Osimo. Nel dicembre scorso erano stati consegnati i lavori per la realizzazione del sottopasso ferroviario di via Roma all’impresa Francucci Srl che si è aggiudicata la gara di appalto. L’impresa ha proposto una dettagliata individuazione dell’attività realizzativa che consente miglioramenti importanti sia in termini di salvaguardia e fluidità dei flussi veicolari che di velocità di esecuzione dei lavori. Alla direzione lavori sarà fornito un sistema di controllo da remoto del cantiere mediante visore 3D, videochiamate e condivisione di immagini per ottimizzare la comunicazione tra direttore dei lavori e cantiere. L’inizio dei lavori è fissato alla fine dell’estate.

(l. pat.)