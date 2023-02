MACERATA - Inviata al Comitato olimpico la richiesta di parere tecnico, necessaria per procedere con il progetto da 2,5 milioni. L'idea è realizzare un polo di livello regionale dedicato alla palla ovale vicino al Centro fiere

di Mauro Giustozzi

Al vaglio del Coni nazionale il progetto del nuovo campo da rugby che si realizzerà nella frazione di Villa Potenza di Macerata. Attraverso una determina il Comune rende noto di aver inoltrato agli organi nazionali del Coni la richiesta di rilascio del parere in linea tecnico sportiva sul progetto denominato ‘Valorizzazione area archeologica di Ricina e riqualificazione e delocalizzazione campo da rugby di Villa Potenza’, un passaggio necessario come da prassi, peraltro già avvenuto anche in occasione del progetto di rigenerazione dello stadio della Vittoria. Non appena il massimo organo sportivo nazionale rilascerà il parere positivo per il progetto che è stato redatto, l’amministrazione comunale potrà procedere nell’iter per avviare il prima possibile la gara di appalto per i lavori del nuovo impianto dedicato alla palla ovale del capoluogo.

Il finanziamento già disponibile prevede la realizzazione di due nuovi campi da rugby (uno in sintetico e uno in erba) per un importo di 2,5 milioni di euro che diverrà polo di riferimento regionale. A ciò sarà connessa la valorizzazione dell’area archeologica di Helvia Recina all’interno di una più ampia strategia per la riqualificazione della qualità urbana della località di Villa Potenza per trainare lo sviluppo economico e turistico del territorio. Il progetto è stato stilato dagli uffici comunali in un dialogo costante anche con i tecnici della Federazione di Rugby che hanno potuto offrire utili indicazioni specifiche per far sì che i campi siano utilizzabili al meglio: la struttura sarà composta da due campi uno di 120 metri per 70 e un altro di 130 metri per 70, oltre a spogliatoi, illuminazione dedicata, impianto di irrigazione e una club house di circa 400 metri quadri per il ‘terzo tempo’, quando le due squadre si riuniscono per festeggiare dopo la partita.

Una volta avuto il via libera dal Coni per il progetto dell’impianto rugbistico, il finanziamento che rientra tra quelli del Pnrr, prevede che i lavori vadano appaltati entro il 2023 e siano conclusi improrogabilmente nel 2026. Sarà la nuova casa del Banca Macerata Rugby che potrà traslocare dall’attuale collocazione dell’impianto intitolato a Elia Longarini nella zona dell’Anfiteatro al terreno adiacente il nuovo Centro Fiere di Villa Potenza. Il finanziamento per il nuovo campo da rugby rientra in quelli ottenuti dall’amministrazione comunale grazie alla partecipazione al bando per la Rigenerazione urbana che ha destinato 7 milioni di euro all’impiantistica sportiva, di cui 4 saranno utilizzati per lo stadio Helvia Recina, 400 mila euro per il palazzetto di Fontescodella e i rimanenti 2,5 milioni per costruire il nuovo impianto per la palla ovale a Villa Potenza. Il capoluogo guarda al futuro e cerca di consegnare alle generazioni che verranno impianti al passo con i tempi per praticare al meglio lo sport.