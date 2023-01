MACERATA - Ordinanza della polizia locale valida da giovedì fino al termine dei lavori previsto il 18 marzo. Ecco cosa prevede

Restyling della pavimentazione in via Gramsci, cambia la viabilità e meno spazio per i dehors dei locali. La polizia locale ha emesso un’ordinanza per consentire i lavori di manutenzione straordinaria nel tratto compreso da piazza Cesare Battisti a piazza della Libertà.

Il provvedimento è valido tutto il giorno da giovedì fino alla fine dei lavori, programmata per il 18 marzo. Prevede per via Gramsci: divieto di transito, all’incrocio con corso Matteotti, direzione obbligatoria a destra; all’incrocio con corso Matteotti e in corrispondenza dell’incrocio con piazza Cesare Battisti, al centro della piazza e divieto di sosta con rimozione forzata, nei primi due parcheggi di sosta verso piazza Battisti (carico e scarico e residenti).

Corso Matteotti: direzioni consentite dritto e sinistra, all’incrocio con piazza Cesare Battisti, obbligo di direzione dritto vietato per veicoli con portata massima fino a 3,5 tonnellate. Piazza Cesare Battisti: creazione di una corsia di marcia, adiacente il Palazzo degli Studi per il transito dei veicoli che debbono raggiungere via Gramsci, piazza Oberdan, via XX Settembre, via Domenico Ricci. Spostamento dei dehors dei pubblici esercizi autorizzati verso l’edificio opposto al porticato di Palazzo degli Studi e conseguente ridimensionamento degli stessi spazi autorizzati nella piazza garantendo una corsia di transito pedonale.

Per il solo mercoledì, giorno di mercato, l’ordinanza prevede dalle 6 alle 15 per via Gramsci: divieto di transito con direzione obbligatoria a sinistra, all’incrocio con piazza Libertà, con idoneo sbarramento con transenne. Corso Matteotti: divieto di transito con direzione obbligatoria a sinistra, per poi proseguire su corso della Repubblica, all’incrocio con piazza Libertà, eccetto gli ambulanti che debbono raggiungere l’area mercatale e residenti solo per carico e scarico. Via Crescimbeni: direzioni consentite dritto e a destra, all’incrocio con via XX Settembre.