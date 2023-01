MACERATA - Il primo cittadino è andato di persona a verificare la situazione al Ministero dell'Agricoltura, dopo che nella graduatoria ufficiale non c'era. In ballo ci sono 6 milioni. «Il progetto è stato regolarmente ricevuto, preso in esame e valutato. Non ho ancora il decreto formale ma è sicuramente in una posizione utile per il finanziamento»

di Luca Patrassi

C’è, non c’è: otto milioni entrano, otto milioni escono. Il giallo del finanziamento ministeriale per il mercato ortofrutticolo sembra essersi chiarito. Il primo cittadino Sandro Parcaroli l’altroieri è stato protagonista di un blitz al Ministero dell’Agricoltura, appunto per verificare la questione di primaria importanza per l’ammodernamento della struttura e il rilancio del settore. A domanda, il sindaco risponde: «Non c’è ancora la comunicazione formale, ma il progetto è stato regolarmente ricevuto, preso in esame e valutato. Ripeto, non ho ancora il decreto formale ma il nostro progetto è sicuramente in una posizione utile per il finanziamento». Dunque allarme rientrato, il progetto presentato dal Comune di Macerata per la riqualificazione del mercato ortofrutticolo di Piediripa è riemerse dalle nebbie informatiche ed è anche in posizione utile al suo finanziamento.

Un giallo che aveva spinto il capogruppo del Partito Democratico Narciso Ricotta a chiedere chiarimenti alla luce del fatto che appunto: «il 9 gennaio 2023 – scriveva Ricotta nell’interrogazione – è stata pubblicata la graduatoria dei mercati all’ingrosso che possono accedere ai fondi del Pnrr; che sono stati finanziati ben 32 progetti per complessivi 150 milioni disponibili; purtroppo, tra i progetti ammessi al finanziamento non risulta quello deliberato dalla Giunta comunale di Macerata, tutto ciò premesso, si chiede all’Amministrazione comunale se il progetto sia stato presentato». Gli interventi previsti riguardano la riqualificazione energetica e adeguamento degli immobili in struttura, realizzazione della Piazza Mercato coperta, realizzazione di parco fotovoltaico sopra la copertura di Piazza Mercato, gestione dei flussi interni al mercato e trattamento dei rifiuti, digitalizzazione della logistica di mercato e di sicurezza, riqualificazione del percorso di conservazione e piattaforma web e social media per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti e delle iniziative di filiera. Il costo complessivo dell’intervento è pari a 8,7 milioni (sei i milioni chiesti come contributo al Ministero) di cui 4,5 milioni per interventi per risparmio energetico (struttura coperta, impianto fotovoltaico, miglioramento energetico delle strutture), 1,8 milioni per interventi di digitalizzazione ed innovazione (impianti, dispositivi, applicazioni, attrezzature informatiche, piattaforme per la valorizzazione e la commercializzazione), il restante per spese tecniche e Iva.