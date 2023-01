SEGNALAZIONE del gruppo consiliare Macerata Insieme che si fa portavoce dei disagi dei cittadini. Il capogruppo David Miliozzi: «Abbiamo presentato una interrogazione tre settimane fa ma nulla si è mosso. Ci riproviamo con spirito costruttivo e di collaborazione»

Degrado e incuria nel sottopasso del Convitto a Macerata. Ad alimentare il cahier de doleance, già finito in una interrogazione all’amministrazione comunale, tre settimane fa, è Macerata Insieme che raccoglie l’ennesima segnalazione da parte dei cittadini.

Nelle foto inviate al gruppo consiliare rappresentato da David Miliozzi ci sono segni evidenti di degrado, sporcizia a terra e anche due siringhe, fortunatamente incartate.

«Macerata Insieme – spiega Miliozzi – riceve continue segnalazioni. Abbiamo pensato, con spirito costruttivo e di collaborazione, di sottoporle all’attenzione della Giunta. Evidentemente però l’amministrazione in questo momento è presa da questioni interne che poco collimano con le esigenze della città. Dopo la nostra interrogazione nulla si è mosso, anzi continuano ad emergere nuove questioni».

In particolare nell’interrogazione Macerata insieme aveva sottolineato la situazione del maxi cantiere in piazza Pizzarello dove si erano introdotti dei giovani e il parchetto di via Filiberto. «Questo era un tema caro in campagna elettorale all’amministrazione perciò continueremo a sottoporgli le situazioni critiche che ci sottopongono».

