MACERATA - Chiuso l'ultimo tratto, dalla prossima settimana si procederà con la posa del “tappetino”, poi la sistemazione dei marciapiedi. L'assessore Andrea Marchiori: «Tempi lunghi? E' dipeso soprattutto dal fatto che abbiamo garantito la viabilità principale e quella di quartiere impegnando solo una corsia di marcia». Poi l'annuncio: «Abbiamo consegnato i lavori per le mura»

Partita ieri la quarta fase dei lavori di manutenzione in via Spalato, un cantiere che ha interessato Macerata da metà 2022, inizialmente con un intervento di ammodernamento della linea fognaria e della conduttura idrica.

Ora l’opera continua con fresatura, riasfaltatura e messa in quota dei pozzetti. I lavori attualmente interessano il tratto finale di via Spalato, fino all’incrocio con via Gasparri, e si stanno svolgendo su una corsia per volta, mantenendo il flusso di traffico a scendere dall’incrocio con via Cassiano da Fabriano fino a via Roma, lasciando la possibilità d’ingresso ai veicoli dei residenti in via Spadoni.

Appalto da 400mila euro vinto da Consorzio Corma di Reggio Emilia che ha designato quale impresa esecutrice la ditta Area Delta Soc. Coop di Acquasanta Terme.

Termine dei lavori? «Direi tre settimane – risponde Andrea Marchiori, assessore ai Lavori pubblici – comprese le ultime due fasi (la 5 e la 6) che interessano la sistemazione dei marciapiedi e la posa del cosiddetto “tappetino” dall’incrocio con viale Carradori fino a quello con via Roma».

Lavori che sono andati un po’ per le lunghe… «Il tempo è dipeso soprattutto dal fatto che abbiamo garantito la viabilità principale e quella di quartiere impegnando solo una corsia di marcia – continua Marchiori – Va anche detto che sono stati fermati durante il periodo natalizio su richiesta dei commercianti, proprio come abbiamo fatto in centro storico. L’importante è che, alla fine, sia stato effettuato un buon lavoro sia sul sottosuolo con le nuove fognature che sul piano viabile; in ogni caso è doveroso anche rivolgere le scuse ai residenti per alcuni disagi che inevitabilmente i cantieri stradali possono generare».

A poche centinaia di metri avanza il cantiere per la realizzazione delle piscine alle ex Casermette. «Dopo il getto delle vasche dello scorso 29 dicembre, dal 10 gennaio si andrà avanti con la posa delle pareti».

Gli altri cantieri principali in città? «Restano quelli al Centro fiere, allo stadio dei Pini e agli ex Magazzini Rossini – spiega Marchiori – Questa mattina abbiamo consegnato i lavori per le mura urbiche e per la sistemazione dei marciapiedi in zona Sferisterio». La gara era stata vinta a fine dicembre dalla ditta Del Prete di Melfi per un importo di 530mila euro.

