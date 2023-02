MACERATA - Eletto il nuovo direttivo cittadino. Bocciato il candidato dato per favorito: 23 voti contro i 24 del vincitore

di Luca Patrassi

Aldo Alessandrini è il nuovo segretario cittadino della Lega: 24 i voti che ha ricevuto la sua candidatura contro i 23 del capogruppo comunale Claudio Carbonari. Uno degli elettori ha sbagliato l’indicazione del nome sulla scheda.

Alessandrini ha vinto e per la segreteria provinciale, pur ufficialmente neutra, si tratta di incassare un congresso andato diversamente dal previsto. Sembrava dovesse essere Carbonari a stravincere, ma evidentemente l’invito fatto pochi giorni fa dal coordinatore provinciale Luca Buldorini a cambiare passo (apparso un riferimento diretto contro Alessandrini che era il coordinatore uscente) non ha visto in sintonia i cinquanta attivisti della Lega iscritti alla sezione di Macerata.

Oggi alle 15 la sede di Macerata del partito di Salvini ha iniziato a riempirsi per il congresso cittadino, attivisti maceratesi e non solo visto che c’erano militanti di diversi comuni del circondario. Tra i primi ad arrivare il coordinatore provinciale Luca Buldorini, il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, Mauro Lucentini, l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, la consigliera regionale Anna Menghi, gli ex parlamentari Giuliano Pazzaglini e Tullio Patassini, gli assessori comunali Laura Laviano, Oriana Piccioni e Andrea Marchiori.

Presentazione dei candidati, alcuni interventi (tra questi quello di Anna Menghi) ed infine il voto. Il commento a caldo di Alessandrini: «E’ solo l’inizio di un percorso, non certamente un traguardo».

Ecco il nuovo direttivo il direttivo: segretario Aldo Alessandrini, componenti Francesca Ciucci, Patricia Di Camillo, Laura Laviano, Tommaso Lorenzini, Andrea Marchiori, Angelo Menghi, Laura Orazi, Maria Oriana Piccioni, Francesco Angelini (supplente).

«Stiamo progressivamente riattivando il percorso di ascolto e confronto con il territorio che è e resta imprescindibile per la Lega – dichiarano il commissario regionale Riccardo Augusto Marchetti e quello provinciale Luca Buldorini – è fondamentale che, dopo la sosta forzata per la pandemia, i militanti, parte attiva del progetto Lega per il buon governo, stiano tornando ad avere un ruolo centrale e indispensabile al supporto della filiera di governo che vede la Lega impegnata dal comunale al nazionale. In bocca al lupo ai neoeletti e grazie a tutti i militanti e sostenitori della Lega che danno quotidianamente un contributo sostanziale ed indispensabile».

(foto Fabio Falcioni)