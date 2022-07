Incarico da 131mila euro

per il museo alla Torregiana

Torna l’architetto Schiavoni

MACERATA - Gli ingegneri Diego e Giacomo Cesaretti si occuperanno della progettazione strutturale e di quella degli impianti. L'assessore Iommi: «La struttura ospiterà tutto il materiale sulla storia della città»

L’architetto che ha firmato il nuovo allestimento di Palazzo Buonaccorsi, Luca Schiavoni, torna in scena a Macerata per la progettazione del museo che sorgerà incastonando la facciata della ex chiesa di Santa Maria in Torregiana nell’area di Fontescodella.

L’incarico è appena stato affidato con una determina firmata dal dirigente dei Servizi Tecnici del Comune l’ingegnere Tristano Luchetti e fa parte del piano di rigenerazione urbana, finanziato con i fondi del Pnrr, della già citata area di Fontescodella.

Il piano di città è quello presentato, ed approvato dal Governo, dall’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi che così illustra l’intervento in questione: «Gli indirizzi progettuali sono la conservazione della facciatina ancora integra dell’ex chiesuola, in funzione di edicola votiva incastonata nel nuovo complesso museale, la conservazione e valorizzazione delle cavità sotterranee comprensivamente all’ancora funzionante ruscello risalenti al precedente sito pre-cristiano della “Turris Jani”, autonomia ed efficienza energetica. La destinazione complessiva del futuro complesso sarà didattico-museale e dovrà contenere tutto il materiale grafico, storico-iconografico e fotografico riguardante la storia dello sviluppo urbano e territoriale della città sin dalle sue origini. Il luogo dovrà diventare, insieme al vicino centro per le attività sportive all’aperto, un ulteriore attrattore lungo il costruendo percorso ciclo-pedonale, creando “luoghi di senso” in un’area urbana verde (antica “selva”) considerata in passato uno “scarto” residuale».

Quanto all’incarico professionale l’architetto Luca Schiavoni si occuperà della progettazione architetturale e del coordinamento della progettazione generale, gli ingegneri Diego e Giacomo Cesaretti si occuperanno rispettivamente della progettazione impiantistica e della parte strutturale: il compenso complessivo lordo previsto è di 131mila euro.

