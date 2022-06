Palasport-auditorium a Villa Potenza,

intesa con il Credito Sportivo

MACERATA - Il sindaco Sandro Parcaroli è stato nella sede romana dell'istituto ottenendo il pieno appoggio, attesa a breve termine la visita in città del presidente, Andrea Abodi

25 Giugno 2022 - Ore 20:36 - caricamento letture

di Luca Patrassi

Macerata avrà un palasport degno di questo nome. Il sindaco Sandro Parcaroli è ben deciso a dare concretezza all’annuncio fatto in campagna elettorale e ribadito nel corso di un recente appuntamento con la maggioranza. La notizia arriva da Roma, in particolare dal Credito Sportivo dove la settimana scorsa il primo cittadino ha avuto un incontro con i vertici dell’Istituto e ha esposto la sua idea ottenendo pieno appoggi.

La proposta è quella legata alla realizzazione di un palasport da cinquemila posti nella zona del Centro fiere di Villa Potenza, una struttura polivalente in grado di ospitare anche concerti ed altri tipi di manifestazioni.

Il sindaco sta quindi definendo i contorni di quella che era un’ipotesi di studio per dotare il capoluogo di una struttura all’avanguardia sia per le attività sportive che per quelle concertistiche. Nessun commento da parte del sindaco, l’unica notizia che trapela è che tra pochi giorni arriverà a Macerata il presidente del Credito Sportivo Andrea Abodi per un incontro con il primo cittadino e con lo staff amministrativo per definire meglio la portata del sostegno economico. Per la verità, inizialmente, il sindaco aveva anche parlato di realizzare, con il Palas, anche una piscina per il nuoto agonistico, ma su questo ultimo aspetto non ci sono conferme ufficiali. Per ora di sicuro ci sono la volontà del sindaco e dell’amministrazione di andare alla realizzazione di una importante struttura polivalente a Villa Potenza e la disponibilità del Credito sportivo ad accordare la linea di credito necessaria.

