Prima l’Apm, poi l’asfalto.

Marchiori: «Chiusura per fine agosto»

MACERATA - E' in corso un importante intervento di ammodernamento della linea fognaria, subito dopo partirà la seconda fase. L'assessore: «Abbiamo fatto il progetto ed affidato, con gara, i lavori per 300mila euro per il rifacimento del manto stradale, il marciapiede e l’abbattimento delle barriere architettoniche». Nei prossimi giorni l'intervento in via Nuzi e via Robusti, durerà una settimana

In passato è accaduto diverse volte, non sempre per colpa dell’Ente locale, spesso anche per scarsa sensibilità delle varie aziende. Prima di far partire i complessi lavori di manutenzione straordinaria di via Spalato, l’amministrazione comunale – in particolare l’assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Andrea Marchiori e l’ufficio Servizi tecnici diretto dall’ingegnere Tristano Luchetti – ha inviato una nota agli Enti e alle società che gestiscono le linee sotterranee (fognature, servizio idrico, linee telefoniche, elettriche) invitandoli a porre in essere eventuali interventi di manutenzione prima del rifacimento degli asfalti, per evitare appunto di rompere asfalti appena messi in opera. Così in via Spalato è in corso – con qualche inevitabile disagio al traffico – un importante intervento di ammodernamento della linea fognaria e della conduttura idrica a cura di Apm che ha anticipato di un po’ un intervento pure programmato.

Rileva a Cronache Maceratesi l’assessore Andrea Marchiori: «Abbiamo fatto il progetto ed affidato, con gara, i lavori per 300mila euro per il rifacimento del manto stradale, il marciapiede e l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Spalato. Attualmente è in corso l’intervento di manutenzione a cura di Apm che si concluderà entro la fine del mese, i lavori stanno andando avanti per stralci in modo da consentire il transito dei veicoli e limitare i disagi ai cittadini. Poi inizieranno i lavori di asfaltatura: il cantiere andrà ultimato prima della riapertura delle scuole, mi auguro che il cantiere possa essere chiuso per la fine di agosto. Anche per il prossimo cantiere sarà evitata la chiusura della strada alla circolazione delle auto. Infine nei prossimi giorni partirà un intervento di sistemazione dell’asfalto in via Robusti (zona Villalba, ndr) e in via Nuzi dove sarà sistemato anche il marciapiede (leggi l’articolo)».

L’ordinanza emessa dalla polizia locale per regolare la viabilità nelle zone interessate dall’intervento che prevede da oggi, lunedì 18 luglio, a venerdì 22 luglio:

– via Spalato (tratto compreso tra via Valadier e via Cassiano da Fabriano)

divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta;

limite max di velocità di 30 Km/h, nel tratto interessato dai lavori;

dalle 7 alle 19 sono attuati i seguenti provvedimenti:

senso unico a scendere verso via Roma;

senso vietato, a salire dall’incrocio con via Cassiano da Fabriano e Via Contini, per i veicoli circolanti in via Spalato con direzione viale Carradori;

direzioni consentite a destra verso via Contini e a sinistra verso via Cassiano da Fabriano;

la direttrice di traffico a salire per via Spalato dall’incrocio con via Roma, è vietata per tutti i veicoli eccetto residenti, carico e scarico con autocarri massa max 7,5 t e mezzi di soccorso e polizia in emergenza. Tutti le altre categorie di veicoli (autocarri con massa sup. a 7,5 t, autobus urbani ed extraurbani) saranno deviate a destra verso via Roma, corso Cavour, viale Martiri della Libertà per raggiungere il quartiere Colleverde, Pollenza, Treia e le vie limitrofi a monte dei lavori.

Durante la seconda fase dei lavori potranno essere attuati i seguenti provvedimenti in base alle oggettive esigenze operative:

senso unico alternato con presenza di movieri, nel tratto interessato dai lavori;

limite massimo di velocità di 30 Km/h, nel tratto interessato dai lavori;

eventuali direzioni o passaggi obbligatori in base alle effettive esigenze.

