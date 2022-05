Nuova scuola alle Vergini,

«vinto bando da 2,6 milioni»

MACERATA - L'elementare “E. Medi” sarà demolita e delocalizzata nell’area in prossimità di via Chinnici dove verrà realizzato anche l'asilo nido. Marchiori: «Si arricchisce ancora di più il piano di edilizia scolastica 2020-2026 che abbiamo presentato»

6 Maggio 2022 - Ore 14:50 - caricamento letture

«Il comune di Macerata ha ottenuto il finanziamento di 2 milioni e 625mila euro da parte del ministero dell’Istruzione per la realizzazione di una nuova scuola elementare nel quartiere delle Vergini». Si tratta di un progetto che è stato finanziato, spiega il Comune, «dal Pnrr. La scuola elementare “E. Medi” sarà demolita e delocalizzata nell’area in prossimità di via Chinnici – dove verrà realizzato anche il nuovo asilo nido finanziato anche questo da un bando ministeriale – e la nuova costruzione permetterà di avere un edificio più sicuro, moderno, inclusivo e sostenibile al fine di favorire la riduzione di consumi e di emissioni inquinanti – dice il Comune -. Il nuovo edificio sarà a consumo di energia zero».

«Un altro successo per Macerata che ottiene un importante finanziamento per l’edilizia scolastica e, nello specifico, per la costruzione di una nuova scuola che sarà “attenta” all’ambiente e abbraccerà la nostra visione di uno sviluppo sostenibile del territorio» ha detto il sindaco Sandro Parcaroli. «Con il finanziamento per la nuova scuola delle Vergini scriviamo un’altra pagina di storia assieme ai maceratesi, perché la fiducia che il 20 e 21 settembre 2020 ci hanno accordato sul programma elettorale si sta trasformando in opere concrete – ha aggiunto l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Marchiori -. Si arricchisce quindi ancora di più il piano di edilizia scolastica 2020-2026 che abbiamo presentato; nel caso delle Vergini è stata premiata la filosofia progettuale di costruire un polo scolastico completo di nido, infanzia e primaria. Esprimo un forte ringraziamento ai tecnici dell’Ufficio per aver tradotto in progetto l’indirizzo politico che abbiamo dato, ancora una volta hanno vinto la sinergia e la professionalità».

