Aperitivi Europei, Di Pietro:

«E’ tempo di cambiare formula

e andare oltre all’aperitivo»

MACERATA - Secondo l'ex assessore comunale al commercio, che nel 2007 lanciò la manifestazione, bisogna integrare l'evento aprendolo anche ai ristoranti ed aggiungendo eventi culturali e musicali

16 Maggio 2022 - Ore 18:10 - caricamento letture

di Luca Patrassi

«A dire il vero pensavo che con il cambio di guida dell’amministrazione comunale ci potessero anche essere nuove idee su come organizzare gli Aperitivi Europei. A mio modo di vedere questa festa, che nasceva concepita come aperitivo e quindi come momento pre serale, è divenuta di fatto una festa che aggrega migliaia di persone fino a tarda sera e pertanto credo che si possa pensare di organizzare, oltre all’aperitivo, anche cene nei ristoranti seguendo lo stesso principio della cucina regionale di vari Paesi europei, poi piccole feste per il dopo cena magari caratterizzate da eventi culturali e musicali non troppo chiassosi e questo consentirebbe all’evento di acquisire nuova linfa per il futuro facendo in modo che la festa non degeneri in una grande sagra». Ad esprimersi nella maniera appena citata è Stefano Di Pietro, l’allora assessore comunale al commercio che nel 2007 diede il via agli Aperitivi europei, diventata ora la manifestazione di maggior richiamo in città.

«Allora – ricorda Di Pietro – l’idea iniziale fu quella di far vivere l’esperienza dell’Interrail, quel viaggio che a molte generazioni ha fatto scoprire ed avvicinare i Paesi della comunità europea e giovani ragazzi. Partendo da questo spunto prendemmo un piccolo finanziamento che arrivava dalla comunità europea per promuovere l’attività istituzionale della stessa. La domanda era come coinvolgere i giovani? Quindi decisi di utilizzare l’aperitivo come stimolo iper un momento di incontro dei giovani maceratesi in particolar modo si cercava di coinvolgere anche gli studenti universitari, inoltre l’idea dell’aperitivo voleva anche essere di incentivo ad uscire prima di casa e e come dire frenare l’impeto notturno giovanile che a volte si protraeva fino a tardi». Non furono tutti entusiasti, all’inizio: «Allora non furono poche le difficoltà per coinvolgere i pubblici esercizi in questa manifestazione, l’idea di dover preparare esclusivamente piatti di un Paese europeo veniva vissuta come una limitazione. Il seguito lo conosciamo, la festa ormai avanti da più di un decennio ed ha caratterizzato la nostra città partendo appunto dall’idea di formare le nuove generazioni dentro un unico grande contesto europeo».

