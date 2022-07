Nidi, pubblicata la graduatoria

Presentate 90 domande

per 54 posti ora disponibili

MACERATA - Sono complessivamente 142 i posti messi a disposizione delle famiglie nelle sei strutture del capoluogo, quattro in gestione diretta e due in convenzione con i privati. L'assessore Cassetta: «Contenta della qualità del servizio»

13 Luglio 2022 - Ore 18:16 - caricamento letture

di Luca Patrassi

Approvata la graduatoria per l’ammissione agli asili nido comunali: l’atto, a firma del dirigente di settore, Gianluca Puliti, è stato pubblicato oggi all’albo pretorio e dice che sono 90 le domande di ingresso nelle strutture per l’infanzia mentre i posti disponibili sono 54. Un’offerta complessiva di 142 posti per rispondere alla domanda formata dai nuovi ingressi e da quelli che sono già iscritti.

«Una piccola lista di attesa ancora c’è, il trend delle iscrizioni – rileva l’assessore comunale Katiuscia Cassetta – è negativo da alcuni anni, del resto paghiamo – noi come tutti – il fenomeno nazionale della denatalità. Quanto a Macerata posso dire che sono molto contenta del servizio che il Comune offre, i nidi funzionano bene, i genitori dei piccoli sono molto soddisfatti e propositivi, gli insegnanti stanno svolgendo un bel lavoro oltre ad avere grande professionalità e tanta motivazione. Sono appena stata alla festa di fine anno del nido a Villa Cozza ed è sempre un piacere vedere quanta gioia esprimono i piccoli e quante energie vengono messe in campo, fa ancora più piacere ricevere i complimenti dei genitori dei bambini».

Il servizio comunale offerto dai Nidi d’infanzia – quattro in gestione diretta e due in convenzione – mette, infatti, a disposizione dell’utenza 142 posti, dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 16, dal mese di settembre alla prima metà del mese di luglio. Annualmente viene stilata una lista di attesa per l’accesso ai nidi e sono numerose le famiglie che richiedono una maggiore flessibilità oraria ed estensione del servizio sia come chiusura posticipata che come possibilità di fruire del nido di sabato mattina e per tutto il mese di luglio.

