Quattro pensiline di ultima generazione

in viale Martiri della Libertà e alle ex Casermette

«Incentivo alla mobilità alternativa»

MACERATA - In questi giorni la posa in opera. L’intervento è stato finanziato dalla Regione (40mila euro) e dal Comune (10mila euro)

4 Luglio 2022 - Ore 13:41 - caricamento letture

Quattro nuove pensiline per gli autobus per migliorare l’accessibilità ai servizi di trasporto pubblico locale a Macerata. L’intervento, di 50mila euro, è stato finanziato dalla Regione (40mila euro) e dal Comune (10mila euro). In questi giorni sta avvenendo la posa in opera. Due pensiline verranno installate in viale Martiri della Libertà mentre le altre due al polo scolastico di via Roma, alle ex Casermette.

«Il Comune ha provveduto all’acquisto di pensiline di ultima generazione, autoportanti, che non richiedono quindi consistenti lavori di scavo e fondazioni ed evitano manomissioni ai marciapiedi in arenaria – si legge nella nota dell’amministrazione -. Le nuove pensiline hanno anche una particolare cura estetica nei telai e nelle pareti vetrate. In prossimità del polo scolastico delle Casermette, considerato l’elevato numero di utenti, verranno collocate due pensiline affiancate e due cestini portarifiuti».

«Abbiamo avviato l’allestimento di quattro nuove pensiline, dopo le altre quattro già installate nelle frazioni di Sforzacosta e Villa Potenza – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori -. Diamo così concretezza al piano di interventi che avevamo annunciato e che proseguirà con la programmazione pluriennale. L’investimento, finanziato con i fondi dedicati della Regione, offre un sensibile miglioramento del servizio nell’ottica di incentivare sempre più la mobilità cittadina alternativa all’utilizzo delle autovetture».

