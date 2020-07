MACERATA 2020 - Il poeta, il geometra e l'imprenditore a supporto del candidato sindaco del centrosinistra

di Luca Patrassi

Cosa fanno insieme il poeta Guido Garufi, il geometra Luigi Carelli e l’imprenditore, settore finanziario, Giancarlo Cossiri? Certo, a vederli seduti ai tavolini esterni di un bar del centro storico possono dare l’impressione di una semplice reunion per prendere un caffè. In realtà si parla di liste e di programmi elettorali. La prima notizia è che sostengono la coalizione di centrosinistra guidata da Narciso Ricotta, la seconda che è pronta una lista che li vede promotori e protagonisti. Garufi e Carelli, per la verità, hanno già avuto un’esperienza in Consiglio comunale: il primo con l’Italia dei Valori e l’altro con il Partito democratico.

Per Giancarlo Cossiri invece, pur essendo un maceratese di lungo corso, dovrebbe essere un debutto assoluto in politica. C’è sempre, insomma, una prima volta. «Non abbiamo ancora scelto il simbolo» racconta Guido Garufi, alle spalle una carriera leggendaria nell’insegnamento, ma il resto è tutto pronto: strategie e candidati. Il centrosinistra dunque cresce nel numero delle liste, la coalizione di Ricotta viaggia a quota otto: non si escludono neanche “colpi di mano” tra una lista e l’altra per soffiarsi i candidati, tanto elevato è il numero delle persone da mettere in campo per le elezioni comunali. In serata è anche prevista una riunione organizzativa per mettere a punto la macchina organizzativa legata alla presentazione delle liste e ai documenti da presentare: la circolare esplicativa del Ministero conta di diverse centinaia di pagine e di un numero impressionante di prescrizioni, di indicazioni, di certificazioni.