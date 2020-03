IL BOLLETTINO DEL GORES - Sono 35 le persone decedute nelle Marche, sei nella provincia di Macerata. Al livello nazionale dimezzati i casi da ieri, e c'è il numero più alto di guariti

Cala anche se lentamente il numero dei contagiati nelle Marche anche se cresce quello dei morti nelle Marche (oggi l’ultimo aggiornamento del Gores parla di 35 deceduti, ieri erano stati 31). Anche in Italia c’è un dato positivo per quanto riguarda i contagi: si sono dimezzati rispetto a ieri da 3.815 a 1.648 e anche a livello nazionale il dato dei morti è in aumento dai 756 di domenica agli 812 di oggi. Sempre a livello nazionale crescono i guariti: ieri 1.590 persone. Ed è l’incremento più alto dall’inizio dell’emergenza del Coronavirus. Nelle Marche finora sono 16 i guariti ma si attende l’esito dei tamponi per i pazienti che non hanno più i sintomi. Dall’inizio della pandemia le vittime per il Coronavirus sono 452 in regione. Nel 95,6% dei casi con patologie pregresse. L’età media è di 79,6 anni. Per quanto riguarda le Marche il Gores ha comunicato che i morti sono stati 35. Sono 18 i morti della provincia di Pesaro e Urbino, 4 sono della provincia di Ancona, sei del Fermano.

Per il Maceratese i morti riportati nei dati ufficiali del Gores sono un 79enne di Monte San Giusto, Giuseppe Mazzante, alla cui famiglia questa mattina il sindaco aveva rivolto le condoglianze, la novantenne Gina Magnaterra di Recanati, che era ospite della Rsa. Oltre a loro sono scomparsi un 75enne di Potenza Picena, un 82enne di Recanati, un 92enne di Civitanova e un 70enne di Civitanova. 4 i morti della provincia di Ancona e sei della provincia di Fermo. L’assessore Angelo Sciapichetti ha commentato i dati di oggi dicendo che «La notizia positiva di oggi è che sia pur lentamente, il numero dei positivi da qualche giorno tende a diminuire. La notizia negativa è che nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 35 deceduti».

Al link la tabella completa del Gores

