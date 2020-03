IL BOLLETTINO del Gores - I dati delle ultime 24 ore, in totale sono 16 i guariti nella nostra regione. Salgono a 3.684 i positivi, in provincia sono 477

Sono 126 i nuovi casi di Coronavirus nelle Marche. Lo ha comunicato il Gores nel tradizionale bollettino delle mattinata, dopo l’analisi degli ultimi 548 tamponi. Un dato in calo rispettoa quello diffuso ieri, quando a pari numero di esami svolti (547) i positivi erano stati 185. In regione dunque salgono a 3.684 i contagi complessivi, su un totale di 10.979 tamponi effettuati. Stando al dato giornaliero dunque, si tratta di un’incidenza del 22,99% di positivi sul totale dei campioni analizzati nelle ultime 24 ore, un dato in calo rispetto a ieri quando l’incidenza percentuale era stata del 33,8%. Mentre analizzando i dati complessivi l’incidenza resta praticamente stabile (33,55% contro il 34% di ieri), cioè sempre un tampone positivo ogni tre.

AGGIORNAMENTO DELLE 14,20 – Un solo nuovo caso di Coronavirus nel Maceratese. E’ quanto emerge dal bolletino del Gores con i dati aggiornati provincia per provincia. Il totale sale quindi a 477 contro i 476 di ieri. Diminuiscono le persone in isolamento domiciliare: ieri erano 1.059, oggi sono 1.010, tra queste sono 96 gli operatori sanitari (ieri erano 102). Nelle Marche salgono a 16 i guariti, quattro in più rispetto a ieri, scende di una unità il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva (ieri 168, oggi 167). Leggi qui il report completo coi dati di ogni provincia.

