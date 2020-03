ERA STATO il primo contagiato del Fermano il 3 marzo scorso, la figlia si era messa in quarantena ed era poi risultata negativa. Il cordoglio della giunta e del capogruppo d'opposizione

Tra i primi a fare le condoglianze al sindaco, il capogruppo di opposizione Mauro Lucentini: «Appena appresa la notizia ho mandato un messaggio personale di condoglianze al sindaco. Ho avvisato anche l’associazionismo cittadino per stringerci tutti in un simbolico abbraccio in questo momento di lutto per la città che registra, dolore nel dolore, anche il primo decesso da Coronavirus».

Era stato il primo ricoverato del Fermano, il 3 marzo scorso, per il Coronavirus. Il primo tampone positivo nel territorio provinciale . E purtroppo ora il suo nome si aggiunge alla lista dei fermani deceduti a causa del Covid-19. Si è spento, questa notte, all’ospedale Torrette di Ancona, il papà del sindaco di Montegranaro, Ediana Mancini. Enrico, maestro amato e benvoluto da tutta la città, non ce l’ha fatta. La notizia della positività del padre era stata data dalla stessa Mancini che, in un gesto di assoluto civismo, aveva annunciato il suo isolamento domiciliare precauzionale, poi risoltosi fortunatamente con la sua ‘negatività’ al virus .

Sostieni Cronache Maceratesi

Cari lettori care lettrici,

da diverse settimane i giornalisti di Cronache Maceratesi lavorano senza sosta, per fornire aggiornamenti precisi, affidabili e gratuiti sulla emergenza Coronavirus. In questa situazione Cm impiega tutte le sue forze, dando lavoro a tanti giovani, senza ricevere un euro di finanziamenti pubblici destinati all’editoria. Riteniamo che in questo momento l’informazione sia fondamentale perciò la nostra redazione continua a lavorare a pieno ritmo, più del solito, per assicurare un servizio puntuale e professionale. Ma, vista la situazione attuale, sono inevitabilmente diminuiti i contratti pubblicitari che ci hanno consentito in più di undici anni di attività di dare il meglio.

Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te gratuito, e se sei uno dei 90mila che ci leggono tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo per supportarci in questo momento senza precedenti.

Grazie

Puoi donare un importo a tua scelta tramite bonifico bancario, carta di credito o PayPal.

Scegli il tuo contributo:

IBAN: IT49R0311113405000000004597 - CODICE SWIFT: BLOPIT22 Banca: UBI Banca S.p.A - Intestatario: CM Comunicazione S.r.l

Per il Bonifico Bancario inserisci come causale "erogazione liberale"