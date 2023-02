PROMOZIONE - Il bomber sblocca la sfida giocata al Polisportivo contro la Palmense, il raddoppio del suo sostituto nella ripresa, poi il portiere blinda il risultato. Gli uomini di Nocera tornano a più tre sull'Aurora Treia

di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

La Civitanovese si riprende il primo posto in classifica, condiviso per ventiquattro ore con l’Aurora Treia. I rossoblù battono la Palmense per 2 a 0 e si portano nuovamente a +3 in graduatoria. Le reti che decidono la partita portano la firma di Paolucci su calcio di rigore e di Wali. La Palmense ha fallito un calcio di rigore con Mauro, decisiva la parata di Taborda.

Non è stata probabilmente la migliore Civitanovese della stagione, la squadra è mancata in fase realizzativa, ma i rossoblù sono comunque in ripresa. Continua il testa a testa con l’Aurora Treia, ad oggi l’avversario più accreditato a contendere il primo posto. Siamo alla quarta giornata del girone di ritorno nel campionato di Promozione girone B, ne mancano undici al termine della stagione regolare, in caso di arrivo a pari punti di due squadre in testa alla classifica sarebbe necessario lo spareggio per decretare la vincente. Ma è presto per parlarne. Dieci sono i punti che dividono Visciano e compagni dalla terza posizione occupata in coabitazione da Monturano e Trodica.

La Civitanovese scende in campo al Polisportivo con l’obbligo di fare risultato per riprendersi il primo posto in classifica in solitaria e ristabilire le distanze dall’Aurora Treia che nell’anticipo ha battuto il Grottammare (decimo risultato utile consecutivo per la squadra di Passarini). Nocera deve fare a meno di Ruggeri senior (squalificato) e degli infortunati Strupsceki e Garcia, debutta dal primo minuto il baby Andrea Cosignani (2006) utilizzato come terzino sinistro. La Palmense guidata dall’ex Enrico Piccioni non può disporre di Iacoponi, Marcaccio, Ferranti e del lungodegente Ezzaitouni.

La Civitanovese fa la partita ma fatica ad affondare i colpi. Il risultato si sblocca al quarto d’ora su calcio di rigore: Germani atterra Giordani in area e l’arbitro assegna la massima punizione, Paolucci è infallibile dal dischetto, Camaioni intercetta la traiettoria ma il tiro è angolato, 1 a 0, quinto gol in campionato per il capitano dei rossoblù. Un calcio di punizione di Becker viene deviato in angolo, per il resto dei primi 45’ la porta ospite non corre seri pericoli. Prima del riposo Taborda para in due tempi su Tassi.

Nel secondo tempo Nocera disegna una Civitanovese a trazione anteriore, entrano Mandolesi e Salom, poi Wali prende il posto di Paolucci. Il giocatore di colore impiega pochi minuti per mettere a segno il raddoppio grazie anche ad una grave disattenzione di Camaioni: il portiere si lascia rubare il pallone dal numero 20 dei rossoblù, si accentra e scarica in rete con il destro il 2 a 0.

La Palmense avrebbe la possibilità di riaprire la partita all’81’ quando l’arbitro sanziona con la massima punizione un fallo di Trombetta su Cornero: Mauro si lascia ipnotizzare da Taborda, il portiere si tuffa sulla destra e manda in angolo il rigore. Allo scadere del 90’ Forò impegna dalla distanza Taborda, poi non succede più niente. Visciano e compagni superano all’inglese la Palmense e vanno a fare festa sotto ai propri tifosi. La Civitanovese nel prossimo fine settimana sarà impegnata in trasferta a Grottammare; l’Aurora Treia sarà di scena a Castel di Lama.

Il tabellino:

CITANOVESE (4-1-3-2): Taborda 7; Foresi 6, Greco 6, Trombetta 6, Cosignani 6; Visciano 6; Giordani 6 (11’ st Mandolesi 6), Becker 5,5 (1’ st Salom 5,5), Cipriani 5,5 (7’ st Ruggeri jr 6); Galli 6 (29’ st Ballanti ng), Paolucci 7 (16’ st Wali 7). A disp.: Cannella, Marconi, Perugini, Rapagnani, Wali. All. Nocera

PALMENSE (4-3-3): Camaioni 5; Germani 5,5 (36’ pt Tamburrini 6), Bergamini 6, Carafa 6, Smerilli 6; Vallasciani 6 (40’ st Bachaggour ng), Forò 6, Mauro 5,5 (43’ st Marziali ng); Tassi 6, Brunelli 5,5 (29’ st Salvatori ng), Biondi 6 (21’ st Cornero 6). A disp.: Iommi, D’Ambrosio, Pallotti, Mattioli. All. Piccioni

TERNA ARBITRALE: Simone Malascorta di Jesi (Censori di San Benedetto del Tronto e Cerca di Jesi)

RETI: pt. 15’ rig. Paolucci (C); st 23’ Wali (C)

NOTE: 1’ di raccoglimento per commemorare le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Calci d’angolo 7 a 4. Ammoniti Carafa, Forò, Paolucci. Recupero: 6 (1’+5’).