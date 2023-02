PROMOZIONE - Partita iniziata 45 minuti dopo per l'incidente mortale sull'A14. Rossoblù in vantaggio al 28' della ripresa con il neo entrato Salom, i padroni di casa pareggiano tre minuti dopo con Paolini. La vittoria dell’Aurora Treia sul campo della Palmense fa scendere a tre punti il vantaggio della capolista sul secondo posto

di Andrea Cesca

Secondo pareggio consecutivo per la Civitanovese. Sul campo del Monticelli i rossoblù sbloccano il risultato con il neo entrato Salom che pochi istanti più tardi fallisce il raddoppio. La rete del vantaggio dura appena tre minuti, i padroni di casa pareggiano i conti con Mattia Paolini, anche lui partito dalla panchina. Finisce 1 a 1 una partita ben giocata da entrambe le formazioni. La Civitanovese è stata sfortunata quando nel primo tempo il portiere dei locali Paolini ha deviato sul palo una conclusione di Mandolesi, il migliore dei suoi. L’estremo difensore del Monticelli è stato provvidenziale anche in altre circostanze, ma a conti fatti il pareggio ci può stare. La vittoria dell’Aurora Treia sul campo della Palmense fa scendere a tre punti il vantaggio della capolista Civitanovese sul secondo posto, restano invariate le distanze sulla terza posizione (il Monturano ha perso in casa).

L’orario di inizio della partita viene posticipato di 45’, la squadra della Civitanovese arriva in ritardo al “Don Mauro Bartolini” a causa del gravissimo incidente stradale in cui hanno perso la vita un papà e i due figli (leggi l’articolo) che ha costretto le autorità a chiudere l’autostrada A14.

I rossoblù sono senza lo squalificato Paolucci, non ci sono neanche gli infortunati Garcia, Strupsceki e Bellanti. L’allenatore del Monticelli, Luigi Zaini, domenica scorsa era in tribuna al Polisportivo di Civitanova Marche per assistere alla partita tra la squadra di Nocera e l’Atletico Centobuchi. I padroni di casa, a parte qualche acciacco, sono al completo, in panchina ci sono due figli d’arte, Jari Iachini e Manuel Carillo.

Nella Civitanovese Mandolesi fa coppia in attacco con Galli, rispetto alla partita con il Centobuchi partono titolari anche i due Ruggeri e Becker. Al centro della difesa a tre disegnata da Nocera c’è capitan Visciano.

Nonostante il divario in classifica il Monticelli scende in campo senza timori reverenziali. Sugli sviluppi di un calcio di punizione di Raffaello si sviluppa una mischia davanti a Taborda, Gibellieri perde l’attimo poi la palla termina sul fondo. Sul fronte opposto Mandolesi si rende pericoloso in un paio di circostanze, Paolini si fa trovare pronto. I padroni di casa fanno girare bene palla ma non trovano sbocchi negli ultimi sedici metri. Prima del riposo la Civitanovese si accende: un tiro cross di Foresi mette in apprensione la retroguardia del Monticelli che barcolla qualche istante più tardi su un incursione di Mandolesi, Paolini salva il risultato. L’estremo difensore dei piceni si fa trovare pronto sul destro di Becker da fuori area, poi una palla calciata da Mandolesi toccata dal portiere attraversa la linea di porta e scheggia il palo opposto. Infine Becker, giocata in acrobazia, palla sul fondo.

Nel secondo tempo quando scende il sole Il freddo si fa sentire di più. Ruggeri jr tenta invano la fortuna dalla distanza, Trombetta chiude su Gibellieri. Un colpo di testa di Greco, che aveva aperto le marcature nel match di andata, impegna Paolini. La stanchezza comincia a farsi sentire, si succedono le sostituzioni e i ribaltamenti di fronte. Vallorani grazia Taborda, Salom appena entrato sul terreno di gioco sblocca il risultato al 73’ con il sinistro (0 a 1) poi fallisce il raddoppio apparentemente più facile su assist di Galli. La Civitanovese paga a caro prezzo l’errore sotto porta, il Monticelli pareggia i conti con un altro neo entrato, Paolini Mattia, al 76’ la conclusione ravvicinata sul primo palo fa 1 a 1.

Domenica prossima per la 21esima di campionato la Civitanovese ospiterà la Palmense, l’Aurora Treia se la dovrà vedere con il Grottammare.

MONTICELLI (3-5-2): Paolini Enrico 7; Porfiri 5,5, Vallorani 6, Natalini 6, Calvaresi 6; Santoni 6 (33’ st Vespa ng), Raffaello 6, Alijevic 6 (19’ st Iachini ng); Panichi 6 (19’ st Spinelli ng); Gibellieri 5,5 (25’ st Paolini Mattia 7), Bernabei 6. A disp.: Marcucci, Cappelletti, Fattori, Carillo, Rosati. All. Zaini

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Taborda; 6 Greco 6, Visciano 6,5, Trombetta 6; Foresi 6 (42’ st Perugini ng), Ruggeri jr 5,5 (12’ st Rapagnani 6), Becker 6 (25’ st Salom 7), Giordani 5,5 (10’ st Mangiacapre 6), Ruggeri sr 6 (42’ st Cipriani ng); Galli 6, Mandolesi 7. A disp.: Cannella, Marconi, Cosignani, Wali. All. Nocera

TERNA ARBITRALE: Luca Pasqualini di Macerata (Tidei di Fermo e Sannucci di Macerata)

RETI: st. 28’ Salom (C), 31’ Paolini Mattia (M)

NOTE: spettatori 250 circa. Ammoniti Porfiri, Ruggeri jr, Vallorani, Ruggeri sr. Calci d’angolo 2 a 3. Recupero: 4’ (0+4)