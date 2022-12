PROMOZIONE - Sul neutro di Villa San Filippo finisce 1 a 1 (nel secondo tempo le reti di Marconi e Squarcia). Tra i locali il debutto di Mongiello, nei rossoblu arrivato Dauuda e viene dato per fatto il tesseramento di Nicola Cipriani. La società di Piediripa "inciampa" sul diritto di cronaca. I VOTI

Nota di redazione – Da sottolineare il comportamento censurabile della Cluentina che nonostante le ripetute richieste nega a questo giornale gli accrediti stampa per assistere alla partita senza una giustificazione plausibile, se non con una risposta lapidaria: “Ordini dall’alto”. Di conseguenza il nostro inviato, per poter svolgere il suo lavoro e non far mancare l’informazione sulla cronaca della partita, ha dovuto pagare il biglietto per entrare allo stadio. Nessuna possibilità per l’ingresso del fotografo a bordo campo (le foto di questo articolo sono state scattate dagli spalti). Il tutto alla faccia del diritto di cronaca.

di Andrea Cesca

Il testa coda termina in parità. La Civitanovese si porta in vantaggio con Marconi ma si fa riprendere da Squarcia. I rossoblù colpiscono anche due legni, con Giordani e Paolucci, reclamano un calcio di rigore per un intervento dubbio sullo stesso numero 9. La partita con la Cluentina, giocata in campo neutro, termina in parità, 1 a 1. La squadra di Nocera approfitta solo parzialmente del turno di riposo toccato questa settimana all’Aurora Treia, sale a nove punti il vantaggio sulla seconda in graduatoria. La Cluentina non ha demeritato, nonostante una situazione di classifica difficile i biancorossi hanno dato filo da torcere alla capolista. Una buona prestazione per i locali macchiata dall’espulsione nei minuti di recupero di Tomassini.

Per esigenze di ordine pubblico la partita fra la Cluentina e la Civitanovese si gioca al comunale di Villa San Filippo (e non a Macerata); era già successo il 2 novembre scorso per la Coppa Italia, i rossoblù avevano vinto ed eliminato la squadra di casa. E’ il penultimo impegno ufficiale dell’anno per le formazioni di Promozione, dopo di che il campionato si fermerà per due settimane. La sosta sarà più lunga per gli uomini di Nocera che osserveranno il proprio turno di riposo il 7 gennaio. Il diesse dei rossoblù ha affermato che la rosa sarà rinforzata, viene dato per fatto il tesseramento di Nicola Cipriani, centrocampista (2001) dal Giulianova, in panchina trova posto Wali Dauuda, attaccante (1992) arrivato dalla Cuprense. Nell’undici titolare trova spazio Salom, match winner con il Corridonia domenica scorsa al Polisportivo, Galli e Garcia partono dalla panchina. E’ ancora assente Becker. Tra le file della Cluentina scende in campo dal primo minuto il neo arrivato Alessandro Mongiello.

Nella giornata caratterizzata dai rinvii a causa della pioggia si gioca regolarmente Cluentina-Civitanovese; in tribuna anche il diesse della Maceratese Giuseppe Sfredda. L’utilizzo di Salom dall’inizio è l’unica novità nell’undici titolare rossoblu, Strupsceki gioca da trequartista; l’esperimento dura meno di mezzora, giusto il tempo per annotare un tiro dal limite del numero 7 ospite, dopo di che entra Mandolesi (Nocera è squalificato, in panchina c’è Bucci). Passano pochi istanti e dalla stessa distanza Giordani con il destro colpisce la traversa. Al 40’ si fa apprezzare Mongiello, bella la giocata palla al piede da metà campo, la conclusione è imprecisa. I padroni di casa vanno pericolosamente alla conclusione prima del riposo, sia Foglia che Mongiello non centrano il bersaglio grosso, la palla sfila di poco sul fondo.

Il secondo tempo si apre con la Cluentina ancora in avanti, al 48’ Gianfelici ha la palla buona per sbloccare il risultato ma alza incredibilmente la mira a due passi dalla porta. La Civitanovese va al tiro con Rapagnani, deviato in corner. Il vantaggio ospite si materializza al 62’: azione insistita della Civitanovese, Paolucci rimette in area un pallone toccato di testa da Mandolesi, Marconi con un colpo da biliardo piazza nell’angolo, palo interno e gol, 0 a 1. I tifosi arrivati da Civitanova Marche si fanno sentire ancora di più. Sul campo scivoloso a causa della pioggia la fatica si fa sentire, la Civitanovese reclama il calcio di rigore per un uscita di Amico su Paolucci, Galli protesta e viene ammonito. La Cluentina agguanta il pari al 78’: calcio di punizione di Monserrat dalla trequarti destra, un difensore della Civitanovese prolunga di testa, Squarcia si ritrova il pallone fra i piedi, ne approfitta e gonfia la rete, 1 a 1.

La Civitanovese tenta il tutto per tutto nel finale e chiude in attacco, al primo dei cinque minuti di recupero Mandolesi serve Paolucci in area, il sinistro a botta sicura viene sventato da Amico. La Cluentina perde per espulsione Tomassini (fallo sulla trequarti). Prima del triplice fischio finale la Civitanovese va nuovamente vicinissima al raddoppio, il palo nega la gioia del gol a Paolucci.

Domenica prossima big match al Polisportivo fra Civitanovese e Aurora Treia, la Cluentina il giorno prima giocherà in trasferta con il Casette Verdini.

CLUENTINA (4-2-3-1): Amico 7; Brandi 6, Squarcia 7, Foglia 6 (20’ st Salvatico ng), Scoccia 6; Marcantoni 6, Montecchiari 5,5 (13’ st Brunori ng); Mongiello 6, Mancini 6 (13’ st Tomassini 5,5), Gianfelici 6,5 (30’ st Menghini ng); Guermandi 5,5 (20’ st Monserrat ng). A disp.: Scoppa, Giaconi, Rogani, Catinari. All.: Canesin

CIVITANOVESE (4-3-2-1): Taborda 6; Marconi 7, Ballanti 6, Greco 6,5, Ruggeri sr 6; Rapagnani 6 (34’ st Wali ng), Visciano 6, Giordani 5,5 (3’ st Mangiacapre 5,5); Strupsceki ng (29’ pt. Mandolesi 6); Salom 5,5 (3’ st Galli 5,5), Paolucci 6. A disp.: Cannella, Foresi, Cipriani, Ruggeri jr, Garcia. All.: Bucci (Nocera è squalificato)

TERNA ARBITRALE: Ledjan Skura di Jesi (Rinaldi di Macerata e Malatesta di Ancona).

Reti: st. 17’ Marconi (Civ), 28’ st Squarcia (Clu).

Note: spettatori 200 circa. Calci d’angolo 2 a 4. Espulso Tomassini al 92’. Ammoniti Foglia, Rapagnani, Mancini, Salom, Ballanti, Taborda, Galli, Scoccia, Tomassini. Recupero: pt. 3’ st. 5’.