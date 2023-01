PROMOZIONE - I rossoblu si impongono a Villa San Filippo e restano in vetta, sono i cinque punti di vantaggio sul duo Monturano-Aurora Treia al termine del girone d'andata

di Mattia Nepa (foto di Federico De Marco)

La Civitanovese soffre ma vince una partita fondamentale per allungare di nuovo sulle inseguitrici. Finisce 2-1 per i rossoblu al comunale di Villa San Filippo (per motivi di ordine pubblico stadio di casa del Casette Verdini): grazie alla sconfitta di ieri del Monturano in casa del Matelica, gli uomini di Nocera si portano a più cinque sulle immediate inseguitrici (i fermani e l’Aurora Treia) alla fine del girone d’andata. Succede tutto nella ripresa, aprono le marcature i padroni di casa con Romanski, Galli pareggia ed è il classe 2001 Cipriani a timbrare la rete che decide la sfida.

Prima frazione abbastanza bloccata con poche occasioni da ambo le parti. Al sesto minuto ci prova il Casette Verdini con Ulivello che, dal limite dell’area, spara alto sopra la traversa. Dopo due minuti, risponde la Civitanovese con Ruggeri jr, il quale riesce a mettere un cross velenoso dalla destra ma Wali è in ritardo e l’occasione sfuma. Le due più grandi occasioni arrivano a fine primo tempo con il solito Ulivello che non riesce a portare in vantaggio la squadra di casa: al quarantunesimo Sejfullai scappa via sulla destra, riesce a mettere in mezzo la sfera, la aggancia il numero 9, il quale riesce a girarsi ma trova la grande risposta di Taborda. Dopo soli tre minuti, su una punizione laterale calciata magistralmente da Russo, il numero 1 della squadra ospite, per ben due volte, chiude ancora lo specchio ad Ulivello e mantiene il risultato in parità.

I tre gol arrivano tutti nella ripresa e a passare in vantaggio è la squadra di casa. Al sessantaduesimo, Donnari pennella un ottimo cross per Romanski che, lasciato solo, riesce ad impattare di testa e a battere sul secondo palo l’incolpevole Taborda. Continua ad attaccare il Casette Verdini: al settantesimo Sejfullai sguscia via sulla sinistra, entra in area di rigore e calcia sul primo palo, si fa trovare pronto l’estremo difensore argentino. Dopo due minuti, però, arriva il pareggio della Civitanovese: il neo-entrato Cipriani riceve palla da Ruggeri sr sulla sinistra, crossa in mezzo per Galli che, a volo di sinistro, batte Ciminari. È 1 a 1.

Al settantacinquesimo il Casette Verdini spreca un’occasione d’oro per riportarsi in vantaggio: Romanski riesce a crossare in mezzo, Bordi spara alto a pochi metri dalla porta. La legge del calcio si fa sentire, ad un gol mangiato risponde un gol subito: al settantasettesimo Mangiacapre va via sulla destra, serve di tacco Cipriani che con un sinistro a giro infila il numero 1 locale. La Civitanovese è in vantaggio.

All’ottantaduesimo Mandolesi ha la palla per chiudere i discorsi ma si fa ipnotizzare da Ciminari. La partita si conclude, quindi, con il successo della squadra ospite ma con il Casette Verdini che avrebbe meritato sicuramente di più per quanto mostrato in campo.

Il tabellino:

CASETTE VERDINI (4-3-3): Ciminari 5.5 ; Donnari 6 (40′ s.t. Ramadori s.v.); Marziali 6; Tidiane 6; Menchi 6; Tacconi 6; Bordi 5.5; Russo 6 (33′ Ribichini s.v.); Ulivello 6.5; Sejfullai 6.5 (25′ s.t. Lami 6); Romanski 6.5. A disp.: Grifi, Maffei, Ghannaoui, Malaccari, Barchetta, Pianelli. All.: Lattanzi

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Taborda 6.5; Marconi 6 (24′ s.t. Mangiacapre 6.5); Ruggeri sr 6; Strupsceki 6 (21′ s.t. Mandolesi 6); Greco 6; Ballanti 6; Wali 5.5 (45′ p.t. Becker 6); Giordani 6; Paolucci 6 (31′ s.t. Salom 6); Ruggeri jr 6 (21′ s.t. Cipriani 7); Galli 6. A disp.: Cannella, Foresi, Fahdi, Tassetti. All.: Nocera

TERNA ARBITRALE: Valerio Paoloni di Ascoli Piceno (Fattori di Jesi – Grieco di Macerata)

RETI: 17′ s.t. Romanski, 27′ s.t. Galli, 32′ s.t. Cipriani

NOTE: 600 spettatori circa. Ammoniti: Tidiane, Ruggeri sr, Mandolesi, Salom. Angoli: 2 – 5. Recupero: 6′ (1’+’5)