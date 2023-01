PROMOZIONE - Gli uomini di Nocera non falliscono l'occasione dopo i pareggi di ieri dell'Aurora Treia e del Monturano Campiglione. Strupsceki e Galli mandano i rossoblu sul doppio vantaggio all'intervallo del match giocato a Porto San Giorgio, nella seconda frazione è il classe 2001 Cipriani a chiudere la pratica

di Mattia Nepa

La Civitanovese non fallisce l’occasione, stende 3 a 0 la Monterubbianese e vola a +7 sulle seconde in classifica, Monturano Campiglione e Aurora Treia, che ieri hanno pareggiato i rispettivi incontri. Strupsceki e Galli mandano i rossoblu sul doppio vantaggio all’intervallo e nella seconda frazione è ancora il classe 2001 Cipriani, al secondo gol consecutivo, a chiudere i discorsi.

Tra i protagonisti del successo un ritrovato Visciano e Trombetta all’esordio, la loro esperienza si fa sentire. La Civitanovese vince agevolmente al nuovo comunale di Porto San Giorgio, terreno non in ottime condizioni, il campo con una Monterubbianese anonima e prosegue il suo cammino in vetta al girone B di Promozione. Pronti via la Monterubbianese ha la possibilità di passare in vantaggio: Di Nicolò lanciato verso la porta non riesce a superare Taborda che è bravo a uscire e chiudere lo specchio.

Al nono minuto, però, è la capolista a passare in vantaggio. Pistelli regala la palla a Ruggeri jr, il quale serve Paolucci sulla destra che pennella un cross al bacio, Strupsceki lasciato solo in area è bravo a battere di testa Osso. Al venticinquesimo la squadra di casa prova a reagire: un corner battuto da Haxhiu viene recapitato da Mascitti che al volo di destro non inquadra lo specchio. È la Civitanovese, però, a fare la partita e al trentunesimo il divario si allarga: una punizione battuta magistralmente dalla sinistra da Trombetta diventa l’assist per Galli che di testa batte di nuovo l’incolpevole Osso. Si chiude così, senza ulteriori sussulti, il primo tempo.

Inizia il secondo tempo e la Civitanovese parte subito forte: Giordani manda in profondità Galli che a tu per tu non riesce a battere l’estremo difensore locale. Al cinquasettesimo minuto, però, la squadra di casa ha l’opportunità di accorciare le distanze: su un cross del neoentrato Massaroni, è bravo Raschioni a staccare di testa ma Taborda, con l’ausilio della traversa, dice di no.La seconda frazione scivola via a ritmi blandi con pochissime occasioni da ambo le parti e i giochi vengono chiusi, per la seconda volta consecutiva, dal classe 2001 Cipriani. Mandolesi entra in area, calcia verso la porta ma il tiro viene ribattuto dalla retroguardia locale, la sfera finisce tra i piedi di Giordani che di tacco serve Cipriani, il quale con una staffilata di destro a fil di palo batte Osso. Il punteggio finale è di 0-3 per la Civitanovese che vola a +7 in classifica, complici i pareggi delle inseguitrici (Monturano e Aurora Treia). I ragazzi di Nocera hanno portato al termine nel migliore dei modi una partita complicata, continuando a guardare tutti dall’alto.

Il tabellino:

MONTERUBBIANESE (4-3-3): Osso 5.5; Donzelli 5.5 (1′ s.t. Massaroni 6); Pistelli 5; Raschioni 5.5; N. Mandolesi 5.5; Valle Indiani 6; Haxhiu 6 (15′ s.t. Virgili 6 ); Nazziconi 6(25′ s.t. Atabiano 5.5); D. Greco 5.5 (10′ s.t. Rossi 6); Mascitti 5.5; Di Nicolò 6. A disp.: Grandi, Isidori. All.: Cardelli.

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Taborda 6.5; Greco 6; Ballanti 6 (41′ s.t. Mangiacapre s.v.); Trombetta 6.5; Foresi 6; Ruggeri jr 6 (1′ s.t. Rapagnani 6); Visciano 6.5; Giordani 6; Strupsceki 7 (10′ s.t. Mandolesi 6); Paolucci 6.5 (28′ s.t. Wali 6); Galli 7 (33′ s.t. Cipriani 6.5). A disp.: Cannella, Ruggeri sr, Becker, Salom. All.: Nocera.

TERNA ARBITRALE: Matteo Pigliacampo di Pesaro (Morganti di Ascoli Piceno – Busilacchi di Ancona)

RETI: 9′ p.t. Strupsceki, 31′ p.t. Galli, 38′ s.t. Cipriani.

NOTE: 300 spettatori circa. Ammoniti: Ballanti, Ruggeri jr, Donzelli, Di Nicolò. Angoli: 3-5. Recupero: 4′.