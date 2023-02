PROMOZIONE - A segno, per i biancorossi, Andreucci e Voinea. I ragazzi di Passarini conquistano il decimo risultato utile e raggiungono il primo posto, in compagnia dei rossoblu impegnati domani contro la Palmense

Nel giorno in cui si commemora l’anniversario della scomparsa del treiese Maurizio Mattei, indimenticato arbitro di Serie A e figura di assoluto spessore nell’ambiente sportivo nazionale, l’Aurora Treia raccoglie il decimo risultato utile consecutivo e si regala il primo posto nel girone B di Promozione, in attesa del match di domani fra l’altra capolista Civitanovese e la Palmense. I ragazzi di Passarini battono 2 a 1 il Grottammare in una partita giocata a viso aperto da entrambe le formazioni che si può dividere in tre parti. Parte bene la squadra di casa che ha diverse occasioni fino a raggiungere il vantaggio con Andreucci. Poi l’Aurora Treia lascia il campo a un’arrembante Grottammare che tiene il pallino del gioco fino al pareggio. A questo punto i ragazzi di mister Passarini si svegliano e riprendono in mano le sorti dell’incontro riportandosi in vantaggio e controllando il risultato fino alla fine.

La cronaca. Al 12’ Voinea entra in area dalla sinistra e mette al centro per Andreucci che tira a colpo sicuro ma Palanca riesce a parare. Al quarto d’ora arriva il gol locale: Gobbi batte un calcio d’angolo dalla sinistra, sul primo palo prolunga Palazzetti che trova in mezzo all’area Andreucci che di testa sigla l’1 a0. L’Aurora Treia ha ancora un’occasione con Capponi che non riesce a capitalizzare un buon passaggio di Marini. Da qui prende il pallino il Grottammare che ha l’occasione per pareggiare con Traini, di testa mette di poco sopra la traversa. La squadra di mister Pazzi sfiora ancora il gol al 56’ con Pomili, che dal limite prova a beffare Cartechini ma la palla esce di poco a lato. Un minuto dopo Traini batte una punizione dal limite che Cartechini devia in angolo. Dal corner seguente Massi svetta in area e di testa schiaccia all’angolino dove Cartechini interviene ma non riesce a parare: è il pareggio per il Grottammare. Il gol subìto sveglia l’Aurora Treia che su azione di rimessa passa di nuovo in vantaggio: Andreucci entra in area dove viene abbattuto da Cameli, per l’arbitro non ci sono dubbi e indica il dischetto, batte Voinea che al 63’ firma il 2 a 1. Il resto dell’incontro è una gestione del risultato da parte dell’Aurora Treia e un assalto del Grottamare alla ricerca del pari. Dopo 5 minuti di recupero l’arbitro decreta la fine di una partita non bellissima, molto combattuta sul piano agonistico, che vede festeggiare i ragazzi di mister Passarini.

Il tabellino:

AURORA TREIA: Cartechini, Gobbi (68’ Fratini), Nunzi, Romagnoli, Palazzetti, Mulinari, Marini (46’ Marchetti), Panichelli (46’ Badiali), Voinea, Capponi (68’ Di Francesco), Andreucci. A disposizione: Feliziani, Filacaro, Cervigni, Capradossi, Piancatelli. All.: Passarini.

GROTTAMMARE: Palanca, Ferrari (76’ Franchi), Gibbs, Genovese, Traini (83’ Carboni), Cameli, De Panicis, Morelli, Pelliccetti, Pomili, Massi (61’ Paolucci). A disposizione: Carfagna, Carrieri, Carminucci, Albertini, Illuminati, Rossi. All.: Mariani.

RETI: 15’ Andreucci, 58’ Massi, 63’ Voinea (R).

NOTE: ammoniti: Panichelli, Marini, Badiali e Cartechini (AT), Genovese (G). Calci d’angolo: 2 – 3. Recuperi: 4′ (0 + 4’).