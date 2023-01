PROMOZIONE - Una rete dell'attaccante dopo 180 secondi gela il Polisportivo, gli uomini di Nocera pareggiano grazie al capitano, glaciale nel trasformare il penalty in pieno recupero. La capolista ha ora cinque punti di vantaggio sull'Aurora Treia, la prima delle inseguitrici

di Andrea Cesca

Un calcio di rigore di Paolucci al 93’ consente alla Civitanovese di acciuffare il pareggio nella partita con l’Atletico Centobuchi.

L’ex Giorgio Galli porta subito in vantaggio la squadra ospite, i padroni di casa faticano a rendersi pericolosi sotto porta, al resto ci pensa il portiere Beni, decisivo in un paio di circostanze. I rossoblù sembrano andare incontro alla seconda sconfitta consecutiva in casa, ma al 92’ Pietropaolo Gennaro aggancia Ballanti appena entro in area. E’ calcio di rigore, la squadra ospite non accenna neanche a protestare. La partita termina 1 a 1, un risultato giusto, contro una squadra, quella allenata da Salvatore Fusco, che ha giocato alla pari della capolista. La Civitanovese resta al primo posto con cinque punti di vantaggio sull’Aurora Treia e 8 sul Monturano (che però ha una gara in meno).

La partita del Polisportivo, seconda giornata del girone di ritorno di Promozione girone B, mette di fronte i fratelli Guido e Giorgio Galli, attaccanti rispettivamente di Civitanovese e Atletico Centobuchi; Giorgio, 42 anni compiuti, è anche un ex. Nocera deve rinunciare all’infortunato Garcia e a Ruggeri junior squalificato, nelle file del Centobuchi sono assenti Veccia e Liberati. Ad assistere alla partita c’è Luigi Zaini, allenatore del Monticelli, prossimo avversario della Civitanovese. Le due squadre sono in salute, il Centobuchi dopo una partenza difficile sta scalando la classifica. Gli uomini allenati da Salvatore Fusco mettono subito il muso avanti: dopo 2’ Giorgio Galli scaglia un gran sinistro dai trenta metri, la palla a mezza altezza termina in fondo al sacco, Taborda appare sorpreso, 0 a 1.

Nocera inverte le posizioni di Greco e Visciano, Trombetta alza di poco un calcio di punizione, poi al 21’ minuto l’arbitro interrompe il gioco per ricordare le vittime della Shoah ed il luogo da cui partirono i convogli destinati al campo di concentramento di Auschwitz. L‘Atletico si rende ancora pericoloso, non va a buon fine una combinazione fra D’Angelo e Giorgio Galli. Taborda è provvidenziale al 33’ su Tedeschi, poi si rivede la Civitanovese: cross di Guido Galli dalla destra, colpo di testa di Paolucci, Beni alza sopra la traversa. Rapagnani prova a scardinare la difesa avversaria da fuori area, il destro angolato si infrange sui pugni di Beni. Prima del riposo Nocera chiama il cambio di Rapagnani (apparentemente per scelta tecnica) Fusco fa altrettanto con l’infortunato Fabi Cannella sostituito da Pietropaolo Gennaro. L’Atletico Centobuchi va vicinissima al raddoppio con il solito Giorgio Galli al 42’, l’attaccante si presenta solo davanti a Taborda ma sbaglia clamorosamente la mira. Poi altro cambio nelle fila locali, fuori Strupsceki, dentro Mandolesi. Si va negli spogliatoi con gli ospiti avanti di una rete.

Il secondo tempo inizia con Visciano terzino sinistro, Foresi passa a destra. L’Atletico controlla la partita, la Civitanovese fatica a trovare sbocchi in avanti. Giordani va alla conclusione da fuori area al 60’ la palla sorvola la traversa, il Centobuchi fa nuovamente paura al 63’ con Picciola, il numero 10 alza la mira davanti a Taborda. Guido Galli prova ad emulare il fratello Giorgio al 67’ Beni sventa con i piedi il destro rasoterra, Taborda tiene ancora aperto il risultato mandando in corner su Pietropaolo Antonio.

Trombetta si incarica di tutti i calci da fermo ma il gol del pareggio arriva su calcio di rigore di Paolucci: al 92’ Ballanti appena entrato in area viene steso da Gennaro Pietropaolo, l’arbitro assegna la massima punizione, Paolucci dal dischetto degli undici metri fa centro nonostante Beni intuisca la traiettoria. Finisce 1 a 1, dopo il triplice fischio finale la squadra di Nocera va sotto ai propri tifosi seguiti dall’ex Giorgio Galli, salutato dagli applausi.

Scende a cinque punti il vantaggio della Civitanovese sul seconda posizione occupata dall’Aurora Treia, sabato prossimo Visciano e compagni giocheranno in trasferta con il Monticelli.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Taborda 6,5; Greco 5,5 (4’ st Cipriani 6), Ballanti 6, Trombetta 6,5, Foresi 5,5 (13’ st Mangiacapre 6); Giordani 5,5, Visciano 6, Rapagnani 6 (42’ pt. Becker 5,5); Strupsceki 5,5 (46’ pt Mandolesi 5,5); Guido Galli 5,5 (27’ st Salom ng), Paolucci 7. A disp.: Cannella, Ruggeri Sr, Marconi, Wali. All.: Nocera

ATLETICO CENTOBUCHI (4-1-3-2): Beni 6,5; Delli Compagni 6, De Cesaris 6, Piunti 6, Fabi Cannella 6 (43’ pt Pietropaolo Gennaro 6); Tedeschi 6,5; D’Intino 6 (28’ st Travaglia ng), Pietropaolo Antonio 6, Picciola 6,5; Giorgio Galli 7, D’Angelo 6 (18’ st Iovannisci ng). A disp.: Filipponi, Di Luca, Russi, Fares, Di Salvatore. All.: Fusco

TERNA ARBITRALE: Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo (Illuminati di Macerata, Gasperi di San Benedetto del Tronto)

RETI: pt. 2’ Giorgio Galli (AC); st. 48’rig. Paolucci

NOTE: osservato 1’ di raccoglimento per commemorare Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc. Spettatori 250 circa. Ammoniti Pietropaolo Antonio, Strupsceki, Delli Compagni, Visciano, Paolucci, Piunti. Calci d’angolo 4 a 4. Recupero: 7’ (2’+ 5’).