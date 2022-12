PROMOZIONE - Scontro al vertice: i padroni di casa perdono 2-1 dopo essere andati in vantaggio. Gli ospiti, secondi in classifica, conquistano il primo successo in trasferta e recuperano tre punti alla capolista. I tifosi rossoblu chiedono un confronto a mister Nocera

di Andrea Cesca

L’Aurora Treia sbanca in rimonta il Polisportivo e infligge la prima sconfitta stagionale alla Civitanovese.

Si chiude nel peggiore dei modi il 2022 dei rossoblù, passati in vantaggio con un gol di Galli dopo la traversa colpita da Greco. La squadra ospite ha acciuffato il pareggio su un calcio di rigore di Voinea contestato a lungo dalla squadra di Nocera e nel secondo tempo ha operato il sorpasso con Marcucci. La Civitanovese non ha giocato male, è stata poco ludica quando si è trovata in svantaggio. L’Aurora Treia alquanto cinica si porta a sei punti dalla capolista, che avrà tempo per riflettere su cosa non ha funzionato. Per gli uomini di Passarini si tratta della prima vittoria in trasferta. A fine partita i tifosi rossoblu hanno chiesto un confronto a mister Nocera.

Al Polisportivo è scontro al vertice. La capolista Civitanovese, unica squadra ancora imbattuta del girone B di Promozione, ospita la terza forza del campionato (nell’anticipo di ieri il Monturano ha vinto a Grottammare ed ha guadagnato la piazza d’onore provvisoria). Il pareggio basta ai padroni di casa per laurearsi campioni d’inverno con due turni di anticipo. Nocera e Bucci sono squalificati, in panchina va il preparatore dei portieri Andrea Macellari. Anche Rapagnani è stato appiedato dal giudice sportivo. Gli ultimi arrivati Salom, Wali e Cipriani partono tutti dalla panchina. E’ ancora assente Becker, è indisponibile Strupsceki, non c’è più David Nasif passato al Porto Sant’Elpidio (Eccellenza). L’Aurora Treia non ha mai vinto in trasferta dove ha collezionato soli quattro punti. Mister Passarini deve rinunciare a Badiali e Di Francesco.

La partita è combattuta ma corretta. La Civitanovese va vicinissima alla segnatura al 12’ con un colpo di testa di Greco su calcio d’angolo di Garcia, la palla si stampa sulla traversa. Taborda para facile su un rasoterra di Voinea, Paolucci non inquadra la porta in un paio di circostanze. Al 38’ la Civitanovese passa: azione prolungata dei padroni di casa, Paolucci difende bene la palla in area, Galli carica il destro e indirizza la palla all’incrocio dei pali (1 a 0). Prima del riposo l’arbitro sanziona con il calcio di rigore un contatto fra Ruggeri senior e Panichelli, prolungate e veementi le proteste dei locali ma il direttore di gara è irremovibile: sul dischetto Voinea spiazza Taborda con un rasoterra (1 a 1).

La Civitanovese fa la partita nel secondo tempo, un colpo di testa di Ballanti sfiora la base del palo. La retroguardia rossoblù si fa trovare impreparata al 64’ in una delle rare ripartenze ospiti: Panichelli aziona Voinea, il numero 9 guadagna la linea di fondo e rimette in mezzo, Andreucci tocca la palla, Marcucci la mette dentro (1 a 2). Nocera dalla tribuna chiama i cambi dei senatori Visciano e Paolucci, fa il proprio esordio Cipriani. Si gioca prevalentemente nella metà campo dell’Aurora. Wali viene spinto in area, l’arbitro lascia correre. La Civitanovese attacca ma ha le idee confuse, in pieno recupero una zampata di Wali fa gridare al pareggio, Cartechini ci arriva e devia in angolo.

Dopo i quattro minuti di recupero scoppia la festa dell’Aurora Treia, qualche momento di nervosismo accompagna le due squadre dopo il triplice fischio di chiusura (un giocatore dell’Aurora replica ai tifosi locali in tribuna).

Il campionato di Promozione adesso si ferma, riprenderà il 7 gennaio. La Civitanovese alla ripresa osserverà il proprio turno di riposo, tornerà in campo il 14 gennaio in trasferta con il Casette Verdini. Sette giorni prima lo stesso Casette Verdini giocherà sul campo dell’Aurora Treia.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-3-3): Taborda 6; Marconi 6, Ballanti 6, Greco 6, Ruggeri sr 6; Tassetti 6 (6’ st Mangiacapre 5,5), Visciano 6 (24’ st Cipriani ng), Giordani 6; Galli 7, Paolucci 6,5 (24’ st Wali ng), Garcia 6 (20’ st Salom 5,5). A disp.: Cannella, Foresi, Marini, Ruggeri jr, Mandolesi. All.: Macellari

AURORA TREIA (4-3-1-2): Cartechini 7; Gobbi 6, Palazzetti 6, Mulinari 6,5, Fratini 6; Panichelli 6,5, Romagnoli 6 (36’ st Filicaro ng), Marcucci 7 (42’ st Marchetti ng); Piancatelli 5,5 (16’ st Capradossi 5,5); Andreucci 6 (38’ st Cervigni ng), Voinea 7. A disp.: Feliziani, Nunzi, Ruani, Capponi, Frascarelli. All.: Passarini

TERNA ARBITRALE: Alessandro Animento di Macerata (Fetai di Macerata e De Marino di Pesaro)

RETI: 38’ p.t. Galli (C), 45’ p.t. Voinea (AT), 19’ s.t. Marcucci (AT)

NOTE: 1’ di silenzio per ricordare Siniša Mihajlović. Spettatori 300 circa. Calci d’angolo 8 a 1 per la Civitanovese. Ammoniti Visciano, Palazzetti, Panichelli, Mulinari, Voinea. Recupero: 1’ + 4’