Una libreria Giunti all’ex Upim

In vetrina “Cercasi personale”

«Per Macerata occasione di crescita»

MACERATA - I cartelli sono apparsi questa mattina. Conferma l'arrivo della catena il proprietario dei locali Marco Cardinali: «Consegneremo le chiavi il 5 settembre»

di Alessandra Pierini

Sarà una libreria ad occupare i primi locali dell’Ex Upim a Macerata. E in particolare una libreria della catena nazionale Giunti. A svelarlo un cartello di ricerca personale apparso questa mattina sulle vetrine sa in corso Matteotti, attualmente destinate alla cartellonistica per la promozione degli appuntamenti per la festa del patrono, sia su quelle in galleria del Commercio. Marco Cardinali, proprietario dei locali, aveva annunciato la riapertura dopo l’estate e aveva promesso una sorpresa per i maceratesi. Sorpresa che si è concretizzata oggi con l’affissione dei cartelli in cui si legge “se sei un lettore selvaggio, se hai voglia di metterti in gioco, se ti piacciono le sfide, invia il tuo curriculum e lettera motivazionale a macerata@giunti.it”.

Macerata, già divenuta famosa in passato per essere città ad alta densità di librerie (nel 2009 l’apertura della Feltrinelli in corso della Repubblica portò a 5 il numero delle rivendite di libri solo in quella via, poi con la chiusura della Mondadori e delle Indie che si trovavano sotto la Loggia se ne ridusse la presenza). E non possiamo negare che sia un segnale molto positivo per una città che ospita migliaia di studenti ma che ha sempre manifestato fermento culturale e apertura al mondo dei libri. Basti pensare al successo che riscuote ogni anno il festival Macerata Racconta.

Quello in centro storico, in corso Matteotti, sarà il secondo punto vendita Giunti che ha una libreria “Giunti al punto” al centro commerciale Val di Chienti a Piediripa. La Giunti, azienda da anni nel campo dell’editoria, ha un ottimo bilancio e ha trovato in Macerata una ottima piazza per i suoi prodotti.

«Consegneremo le chiavi il 5 settembre – dice Cardinali – poi l’azienda procederà con i lavori di allestimento che dovranno essere ultimati entro 45 giorni. Per noi è una bella soddisfazione accogliere un gruppo importante e che darà alla città ulteriori opportunità di crescita, anche culturale. Tra l’altro questa attività non era presente in centro storico, non si tratta quindi solo di un trasferimento ma di un nuovo arrivo».

