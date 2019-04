Diem25 sostiene Marabini e Romoli Tra i nuovi iscritti Tommaso Corvatta

ELEZIONI - Annunciato l'appoggio ai candidati sindaco di Potenza Picena e Pollenza. Anche l'ex sindaco di Civitanova ha aderito al movimento

Il movimento Diem25 (Democracy in Europe Movement) fondato dall’economista Yanis Varoufakis annuncia il sostegno in favore dei candidati sindaci Edoardo Marabini (Potenza Picena) e Mauro Romoli (Pollenza). Il coordinatore regionale Alessandro Seri e i coordinatori provinciali di Diem25 Silvia Grassetti (già candidata a sindaco per il comune di Corridonia) e Michele Eleonori (membro dell’assemblea nazionale di Diem25) nel corso di una conferenza stampa hanno ufficialmente dato l’appoggio di Diem25 ai due candidati. «Sostegno – dicono – che è arrivato anche da altre personalità della politica territoriale iscritte a Diem25 come Marina Benadduci (già candidata a sindaco per il comune di Tolentino), Anna Cimarelli (già assessore al comune di Tolentino), Tommaso Corvatta (già sindaco di Civitanova e attuale consigliere comunale) e Francesco Peroni (già assessore al comune di Civitanova)».

«Marabini e Romoli – ha detto Alessandro Seri – rappresentano un punto di riferimento per le politiche progressiste, civiche ed ecologiste di Diem25; con il loro impegno e la loro candidatura contribuiscono a ridefinire un’idea di politica che oltrepassa gli steccati pregressi che hanno minato la capacità politica del fronte progressista italiano e declinano sul territorio la grande forza del Green New Deal (programma internazionale che Vaoufakis ha elaborato insieme a Bernie Sanders) e che è stato sottoscritto da figure come Ken Loach, Julian Assange, Noam Chomsky, Naomi Klein, Alexandria Ocacio Cortez e Lorenzo Marsili. L’appoggio di Diem25 Marche a Marabini e Romoli è stato definito proprio sulla base dei programmi che i candidati hanno elaborato per le due cittadine della provincia di Macerata. L’attenzione ai servizi sociali, all’ambiente, alla cultura e alla riduzione delle diseguaglianze sono le linee guida che accomunano le esperienze elettorali di Potenza Picena e Pollenza. Diem25 in questi ultimi mesi ha iniziato a creare una rete di gruppi locali (DSC) diffusi in tutta la regione Marche, con particolare crescita nel maceratese dove sono nati i gruppi di Macerata, San Ginesio e Civitanova. In Italia Diem25 conta 11.000 iscritti e oltre 70.000 in Europa. Diem25 è oggi l’unico soggetto politico transnazionale che, definendo la necessità di un terzo spazio tra establishment e populismi, si sta rivelando capace di bloccare le politiche retrograde e sovraniste dei vari Orban, Le Pen e Salvini».