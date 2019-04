CALDAROLA - Ecco la squadra della civica "Per il bene comune", in sostegno del primo cittadino uscente

Ufficiale la lista di candidati “Per il bene comune” che a Caldarola appoggiano il sindaco uscente Luca Maria Giuseppetti, che tenterà il bis alle urne a maggio. In lista con il primo cittadino ci sono: Mauro Alesiani, 35 anni, dipendente del Cosmari e presidente della Proloco di Caldarola fino agli inizi di aprile. Simone Ansovini, 47 anni (ex assessore a San Ginesio e vicepresidente della Comunità montana Monti azzurri dal 2009 al 2014) e inoltre già maresciallo della guardia di finanza e vicedirettore della filiale Unicredit, da 20 anni consulente finanziario. Giovanni Ciarlantini, 58 anni, ex consigliere comunale a Caldarola, luogotenente dei Carabinieri in pensione ed ex comandante di stazione, è anche allenatore di calcio dal 1988. Cinzia Cicconi, 21 anni, barista e poliglotta, ha collaborato con studi di fotografia, marketing e comunicazione. Roberto Cipollari, 63 anni, ispettore anticncendi dei vigili del fuoco in pensione, specializzato in tecniche speleo alpinistiche, ha supportato i soccorsi nei terremoti italiani, dal Friuli al sisma del 2016. Giorgio Di Tommasi, 48 anni, tenente in congedo dell’Arma di Cavalleria, avvocato nel suo studio professionale. Teresa Minnucci, 64 anni, ex direttrice di farmacia nell’Assm di Tolentino. Alberto Parrucci, ex sovrintendente capo coordinatore della polizia attualmente in pensione. Luca Pesaresi, 21 anni, titolare di azienda agricola da circa un anno. Marco Pontoni, 44 anni, imprenditore nel settore delle calzature ed ex consigliere comunale con delega al bilancio nel comune di Serrapetrona dal 2009 al 2014.

La presentazione al pubblico della lista avverrà il prossimo 24 aprile alle 21 nel Circolo di Pievefavera. A questo appuntamento faranno seguito gli incontri pubblici del 10 maggio alle ore 18 nella zona sae di Caldarola, il 15 maggio alle 21 nel ristorante “Eremo” a Bistocco di Caldarola, il 20 maggio alle 21 nel ristorante Picciolo di Rame a Vestignano di Caldarola, il 22 maggio alle 21 nel Circolo di Croce e infine il 24 maggio alle 21 nella tensostruttura Piemonte di Caldarola.