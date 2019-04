POLITICA - Luca Buldorini nominato referente cittadino in vista delle elezioni comunali del 26 maggio

Luca Buldorini, giovane vigile del fuoco, è stato nominato referente cittadino della Lega ad Appignano. Possibile sia lui il candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio ad Appignano. Il senatore Paolo Arrigoni e il deputato Tullio Patassini oggi hanno inaugurato la sede locale della Lega. «Appignano è una città simbolo di quel made in Italy a cui la Lega di governo cerca di dare risposte concrete con iniziative nel campo dell’economia – ha detto il supercommissarrio Paolo Arrigoni – Lavoriamo anche ad Appignano per unire il centrodestra nella direzione di una proposta di valore per la città – ha aggiunto il senatore leghista – La rivoluzione del buonsenso per le Marche comincia dalla campagna per le comunali e si svilupperà nell’unico modo possibile: lavorando fianco a fianco dei cittadini per dare risposte al territorio». Paolo Arrigoni e il deputato Tullio Patassini oggi hanno inaugurato anche la sede di Cingoli ufficializzando la candidatura a sindaco di Francesco Pacetti (leggi l’articolo).