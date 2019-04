ELEZIONI - Il sindaco uscente farà parte della lista di centro destra che seguirà la linea dell'attuale amministrazione

«Alle prossime elezioni amministrative sarò candidato nella lista della continuità “Centro destra civico” per la carica di vice sindaco». Con un post sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Cingoli ed ex senatore di Forza Italia, Filippo Saltamartini, conferma la sua presenza tra i candidati di una delle due liste di centro destra che si affronteranno per la governance del Balcone delle Marche, oltre alla civica guidata da Raffaele Consalvi. «Nei prossimi giorni presenteremo la nostra squadra nel segno della continuità, ma anche del rinnovamento – ha continuato Saltamartini -. I vostri suggerimenti sono sempre graditi». Il candidato sindaco della lista Saltamartini, anche se ancora non confermato, potrebbe essere il giovane Michele Vittori, 33 anni, assessore uscente al Turismo e allo Sport. La Lega ha invece presentato oggi la candidatura di Francesco Pacetti (leggi l’articolo).