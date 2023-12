Alcuni passaggi de forum in redazione (tre video in sequenza)

di Luca Patrassi e Matteo Zallocco

Sarà il clima natalizio, ma il Sandro Parcaroli che si presenta oggi al forum nella redazione di Cronache Maceratesi è un sindaco-presidente della Provincia formato Babbo Natale, carico di novità per l’anno che si sta per presentare ai nastri di partenza.

Le grandi infrastrutture stradali, da via Mattei-La Pieve alla Regina passando per il sottopasso ferroviario di via Roma, l’intervalliva Tolentino San Severino, il nuovo ospedale, il centro commerciale a Piediripa, il sostegno alle imprese, la rigenerazione urbana e in particolare quella delle frazioni. Tanti argomenti che dividiamo in tre articoli (gli altri due saranno pubblicati domani).

Si parte dal commercio, la questione principale oggetto di dibattito in questi giorni è l’approvazione della variante che porterà al centro commerciale Simonetti. Il sindaco Sandro Parcaroli non indica date precise, si limita a indicare l’avvio del 2024, ma è ben evidente che l’investimento lo vede favorevole, per la possibilità di creare sviluppo economico ed occupazione. Giudizio favorevole a patto che vengano rispettati alcuni paletti, come quelli indicati dai tecnici della Provincia in sede di Vas (valutazione ambientale strategica) e la presenza di un progetto che sia sostenibile, quindi capace di attrarre quel numero di persone idoneo a sostenere le attività commerciali che andranno a insediarsi qualora ci sia il via libera del Consiglio comunale.

«Intanto – osserva il primo cittadino – ne stiamo discutendo in Giunta, a questione arriverà presto in Consiglio comunale. E’ un progetto che risale alle precedenti amministrazioni che hanno anche già incassato anticipatamente circa un milione di oneri, 500mila liquidi e la rimanenza con l’alienazione della ex chiesa di San Rocco in vicolo Costa. La Simonetti potrebbe fare causa se non si rispettano gli impegni presi. Va considerato che la Regione ci girerà 1.8 milioni di euro di oneri, vincolati per il centro storico, e li impiegheremo per progetti ed opere legate al centro commerciale naturale. Il nostro obiettivo strategico è la valorizzazione delle attività commerciali non solo nel centro storico, ma anche delle frazioni».

La domanda classica che alcuni critici si pongono è legata proprio al fatto che l’apertura di un centro commerciale a Piediripa possa danneggiare il centro storico. «Assolutamente no, sono ambiti distinti e differenti. Poi è anche vero il fatto che i negozi devono fare squadra, devono essere aperti la domenica, avere prodotti che interessino e richiamino clientela, ci devono essere i servizi. Guardate Corridonia e Montecassiano i cui centri commerciali si stanno espandendo assediando Macerata. Altra cosa che voglio vedere, nel caso del centro Simonetti, la ricaduta occupazionale sul territorio».

Peraltro, a titolo di cronaca, chi è passato oggi a Montecassiano ha visto come in poco più di un mese il nuovo Mc Donald’s sia quasi pronto a debutto, stanno piantando gli alberi. Si tratta del secondo Mc Donald’s posizionato al confine con Macerata dopo quello del Corridomnia.

Sul fronte di Piediripa c’è anche una partita importante sul fronte della viabilità. «A carico dei lottizzanti, dunque di Simonetti, ci saranno la realizzazione della strada a quattro corsie dal bar Torquati fino alla rotatoria poco prima dell’inizio della salita per Macerata – conferma Parcaroli – e una strada parallela per chi arriva da Morrovalle e passerà da Valleverde saltando dunque il centro di Piediripa.

Il Comune, dal canto suo, si prenderà in carico il collegamento stradale dalla rotatoria nella zona dell’autolavaggio fino allo svincolo di Campogiano e la realizzazione di una piazza al servizio della frazione di Piediripa con alcuni impianti sportivi. Un piano complesso che potrebbe riqualificare la zona di Piediripa dandole ulteriori occasioni di sviluppo e luoghi di aggregazione sociale oltre a spazzare via gran parte del traffico di attraversamento».

Il tutto in sinergia con il prossimo avvio dei lavori – anche in questo caso si parla di 2024 – per la realizzazione di via Mattei La Pieve.

(1 -continua)