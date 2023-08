Tutto pronto per il debutto attesissimo di Lucia di Lammermoor, il capolavoro di Gaetano Donizetti che manca da vent’anni dallo Sferisterio e che è pronto a trascinare il pubblico con le sue melodie immortali e i virtuosismi del bel canto, tra atmosfere gotiche e la ricostruzione attraverso speciali effetti video dei castelli e delle scogliere scozzesi.

Dopo l’anteprima under 30 di ieri, con la diretta dal foyer su Rum – Radio Università di Macerata, appuntamento con il pubblico domani sera (ore 21) per conoscere uno spettacolo in coproduzione con le Chorégies d’Orange, località francese celebre per l’imponente teatro romano in cui ogni estate si svolge un festival assai simile a quello maceratese (soprattutto per il luogo monumentale sede degli spettacoli). Nel cast interpreti belcantisti di fama internazionale come Ruth Iniesta (Lucia), Dmitry Korchak (Edgardo) e Davide Luciano (Enrico), Mirco Palazzo (Raimondo) guidati da Jordi Bernàcer. Completano il cast Paolo Antognetti (Arturo), Natalia Gavrilan (Alisa) e Gianluca Sorrentino (Normanno). In buca la Form – Orchestra filarmonica marchigiana, il Coro lirico marchigiano “Vincenzo Bellini” diretto da Martino Faggiani e la banda Salvadei.

Lo spettacolo porta sul palcoscenico dello Sferisterio un vero e proprio angolo di romanticismo letterario, nel quale è messa in luce la struggente vicenda di Miss Lucia, che soccombe al cinismo di chi osteggia per interesse personale i suoi sentimenti. L’ambientazione originale scozzese sarà riprodotta in scena attraverso la tecnica del videomapping sia sul pavimento che sul muro dello Sferisterio.

Due le particolarità di questa edizione musicale della Lucia a Macerata: la presenza della cosiddetta “scena della torre”, spesso tagliata, e poi la scelta di accompagnare la celebre “scena della pazzia” con la glassarmonica, strumento di rara esecuzione che Donizetti stesso aveva previsto in partitura per caratterizzare timbricamente la perdita della ragione della protagonista, e che spesso viene invece sostituito dal flauto.

A suonare la glassarmonica è il tedesco Sascha Reckert uno dei pochissimi interpreti oggi in attività. La regia dello spettacolo è di Jean-Louis Grinda, le scene di Rudy Sabounghi, i costumi di Jorge Jara, il video design di Étienne Guiol con la realizzazione di Malo Lacroix e le luci di Laurent Castaingt. Le repliche sono in programma lunedì 14, giovedì 17 e sabato 19 agosto.

Domenica, invece, ultima conversazione per gli Aperitivi culturali a cura di Cinzia Maroni, con ospite Edoardo Savarese che a mezzogiorno interverrà sulla “Traviata” con “È tardi”. Allo Sferisterio, dalle ore 20.30, torna la postazione live di Rum – Radio Università di Macerata che trasmetterà in diretta dal foyer commenti e anticipazioni sull’opera. Alle ore 21, allo Sferisterio, ultima replica de “La Traviata” di Giuseppe Verdi nello storico allestimento “degli specchi” di Josef Svoboda con la regia di Henning Brockhaus e i costumi di Giancarlo Colis, quest’anno diretta dalla bacchetta di Domenico Longo. Le coreografie sono di Valentina Escobar, le luci di Henning Brockhaus e Fabrizio Gobbi. Lo spettacolo più rappresentativo e iconico delle produzioni allo Sferisterio compie 31 anni dalla sua prima esecuzione del 1992 e, ad oggi, vanta un record di 10 edizioni a Macerata e 40 riallestimenti in Italia e all’estero come Beijing, Seoul, Nagoya, Melbourne, Palm Beach, Baltimore, Muscat, Istanbul, Lubiana, Toulon, Astana e Valencia. Nel ruolo della protagonista Violetta Valéry una delle più apprezzate interpreti di oggi, il soprano Nino Machaidze, con Anthony Ciaramitaro (Alfredo) giovane tenore emergente che sta conquistando le platee dei teatri di tutto il mondo, e Roberto de Candia (Giorgio Germont). Completano il cast Mariangela Marini (Flora Bervoix), Silvia Giannetti (Annina), Carmine Riccio (Gastone), Alberto Petricca (Il barone Douphol), Stefano Marchisio (Il marchese d’Obigny), Gaetano Triscari (Il dottor Grenvil), Alessandro Pucci (Giuseppe), Gianni Paci (Un domestico di Flora), Gianluca Ercoli (Un commissionario). In buca la Form – Orchestra filarmonica marchigiana, e ancora il Coro lirico marchigiano “Vincenzo Bellini” diretto da Martino Faggiani,” e la Banda Salvadei.

La vendita dei biglietti è attiva online sul sito www.sferisterio.it e presso la biglietteria a Macerata in piazza Mazzini 10 (martedì-sabato ore 10-13 e 16,30-19,30), tel. 0733 230735, [email protected].