Circa 400 spettatori hanno assistito allo spettacolo “Una Notte d’Opera” andato in scena mercoledì in piazza Aldo Moro a Monte San Giusto. Un appuntamento ormai consueto organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con il Macerata Opera Festival, la Banda Ottavio Bartolini e lo sponsor Centro Accessori.

«Gli ospiti intervenuti – si legge in una nota – sono stati accolti in corso della Costituzione illuminato apposta per l’occasione e corredato da un lungo tappeto guida e da un grande sipario aperto, un elegante allestimento a cura dei volontari della Pro Loco. Raggiunta la piazza, il colpo d’occhio è stato davvero suggestivo con un’illuminazione dinamica sulla facciata di Palazzo Bonafede e lungo gli edifici laterali (Francesco Marconi service audio e luci)».

Il concerto si è aperto con la sinfonia dal Nabucco di Giuseppe Verdi suonata dall’ensemble Salvadei Brass e tutte le successive interpretazioni delle arie più famose della storia del melodramma, interpretate dai cantanti del Macerata Opera Festival (il Soprano Federica Priscilla Nicodemo, il mezzo-sprano Siranush Khachatryan, il tenore Ragaa Eldin, il baritono Paolo Ingrasciotta e il basso Mirco Palazzi), accompagnati al pianoforte dal M° Cesarina Compagnoni, sono state seguite da un crescendo di applausi da parte del pubblico. Un programma di quasi due ore gestito con grande capacità ed equilibrio da Melissa Sciacca nel ruolo di presentatrice.

Non sono mancate le sorprese come l’intervento del baritono sangiustese Andrea Pistolesi che ha cantato l’aria “Nemico della patria” dall’opera Andrea Chénier di Umberto Giordano.

Presenti in platea il prefetto di Macerata Flavio Ferdani, il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Nicola Candido, il sostituto procuratore Enrico Riccioni, il consigliere regionale Anna Menghi e vari sindaci e amministratori comunali del maceratese e del fermano.

Sono saliti sul palco per i saluti finali il sindaco Andrea Gentili ed il presidente della Provincia e sindaco di Macerata Sandro Parcaroli i quali hanno sottolineato l’importanza di questa collaborazione che prosegue da cinque anni e che porta una produzione artistica così suggestiva al di fuori delle mura dell’arena Sferisterio. Non sono mancati i ringraziamenti allo sponsor Centro Accessori, supporto fondamentale per la realizzazione dell’evento.

L’assessore alla cultura Mauro Spinelli ha poi ricordato tutti i partecipanti all’organizzazione dello spettacolo ed ha lanciato insieme ad Andrea Pistolesi ed Amleto Caterbetti l’ultima sorpresa con la dedica del concerto e la consegna di una targa a Don Bruno Marconi fondatore e presidente del coro dei “Pueri Cantores Santo Stefano” di Monte San Giusto.

o chiudiamo con soddisfazione questo immenso lavoro di squadra e vi diamo appuntamento al 2024.

La galleria fotografica è a cura di Mattia Orsili e Mauro Salvatelli. Le immagini dal drone realizzate da Roberto Castelli e Chiara Tiburzi.