21 Luglio 2023

ore 10:10

caricamento letture

(interviste di Marco Ribechi/video di Andrea Petinari)

«E’ la Carmen dello Sferisterio, è la nostra Carmen, la Carmen di Macerata: bella, piena di pathos, di spunti di riflessione e probabilmente non basta vederla una sola volta. Per chi non l’ha già fatto, prenotate immediatamente il biglietto». Queste le parole di Rosaria del Balzo Ruiti, ex presidente della Fondazione Carima, all’uscita della prima del Macerata Opera Festival ieri sera. Parole che riflettono un po’ lo spirito comune di chi è andato allo Sferisterio ad assistere al capolavoro di Georges Bizet, nella recita diretta dal regista Andrea Menghini e dal maestro Donato Renzetti. “Bella” ed “emozionante” sono stati gli aggettivi più ricorrenti all’uscita dall’Arena, aggettivi che hanno messo d’accordo tutti: dal Belgio all’Argentina, passando per Bologna, le Marche e Macerata. Dai melomani a chi per la prima volta ha assistito a un’opera.